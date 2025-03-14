«Яков и партнеры» описала три сценария развития рынка e-com в России

Российский рынок электронной коммерции при оптимистичном сценарии может вырасти в 2,8 раза, до рекордных 35 трлн руб. к 2030 году, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры». По мнению аналитиков компании, в таком случае доля независимых продавцов на рынке составит около 35%.

Какие есть сценарии развития

По оценкам экспертов, развитие российского e-commerce к 2030 году зависит от скорости цифровизации и стратегии игроков. Они предполагают три сценария. Если реализуется базовый, то рынок вырастет в 2,6 раза и достигнет 32,3 трлн рублей. Доля независимого e-commerce при этом составит около 28%.

В сценарии, который аналитики назвали «американским», рынок увеличится до того же объема (32,3 трлн рублей. Но доля независимого сектора будет выше — около 35%. Это будет связано с замедлением роста маркетплейсов и активной экспансией DTC-брендов — производителей, которые сами выпускают товар, продвигают его и продают.

В оптимистичном сценарии рынок может вырастет чуть больше — в 2,8 раза и достигнуть 35,2 трлн рублей. Независимый e-commerce при этом удержит приблизительно 35% доли. Это произойдет благодаря перетоку потребителей из офлайн-каналов, говорит отметил Максим Болотских, партнер «Яков и Партнеры».

Продавцы со своими площадками пока отстают

Независимый сектор e-commerce (в него входят онлайн-продажи через собственные каналы, в том числе омниканальных ритейлеров, DTC-брендов и нишевых маркетплейсов) растет значительно медленнее, чем маркетплейсы. Среднегодовой темп роста сегмента за 2019-2024 годы составил около 28%, отмечается в отчете. Они также заметно потеряли долю на рынке: она снизилась с 77% в 2019 году до 36% в 2024 году.

Ежегодный прирост универсальных маркетплейсов при этом превышал 100%, хотя и он в последний год замедлился. В 2024 году у ключевых игроков он в среднем составил примерно 54% год к году. Доля же маркетплейсов на рынке выросла в 2,8 раза, до 64%.

Сейчас ежегодно открывается 40-60 тыс. новых интернет-магазинов. Это в 2,5 раза меньше, чем селлеров на маркетплейсах: витрины на онлайн-площадках открывают 150-170 тыс. продавцов. Выживаемость у интернет-магазинов составляет 60-70%, основной барьер — выход на стабильную аудиторию. Товарооборот менее 3% независимых продавцов превышает 2 млн рублей в месяц.

Мешает и то, что для работы селлерам нужно интегрировать больше 10 различных систем, чтобы управлять остатками товаров, считать аналитику, заниматься эквайрингом и продвигать свои товары. На российском рынке представлено множество отдельных инструментов, отсутствие комплексных решений усложняет процесс открытия отдельного интернет-магазина, отмечают эксперты.

У независимых каналов есть потенциал роста

Доля электронной коммерции в общей розничной торговле в России выросла с 5% в 2019 году до 23% в 2024 году. Аналитики видят потенциал для дальнейшего роста. Например, в США, Великобритания, Южная Корея доля e-commerce составляет 30–50%, в Китае и Индонезии — 35–40%.

Российский онлайн-рынок сейчас ближе к американскому, отмечают эксперты. В стране, несмотря на доминирование Amazon, у которой около 30% рынка, высокий уровень проникновения омниканальных и DTC-моделей. В долгосрочной перспективе независимый e-commerce в России может значительно укрепить свои позиции, считают эксперты.

В долгосрочной перспективе собственный онлайн-канал дает бизнесу большие преимущества, указывают аналитики. В частности , он открывает новые возможности для привлечения клиентов, управления лояльностью и повышения LTV (метрики, которая оценивает, сколько денег принес покупатель). Независимые игроки также получают прямой доступ к данным о клиентах — это помогает оптимизировать цены и выбрать правильные маркетинговые активности. Они также могут предлагать специализированный ассортимент.

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