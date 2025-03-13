Производитель Zewa сменит название бренда

«Смена названия никак не отразится на качестве продукции», — заявил гендиректор ООО «ЭвоКом» Артем Лебедев. Бренд Zemma выбрали, поскольку он соответствовал всем критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения», на которые ориентировался производитель, указали в пресс-службе.

Там добавили, что поэтапный подход к ребрендингу Zewa позволит максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия.

19 февраля 2025 года Роспатент зарегистрировал два товарных знака компании «ЭвоКом» с названием Zemma. Заявки на них компания подала 18 декабря 2024 года.





Товарные знаки, зарегистрированные ООО «ЭвоКом». Фото: сайт Роспатента





Ранее продажей товаров Zewa и Libresse в России занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе из страны. В июне 2023 года Essity сообщила, что нашла покупателя на российские активы, и сделка была одобрена властями. В июле компания продала российский бизнес за $117 млн ООО «Новые технологии» бизнесмена Игоря Шилова.

В июне 2024 года ООО «Эссити» изменило название на ООО «Эволюция Комфорта» (ООО «ЭвоКом»). В июле бренд Libresse получил русифицированное название «Либресс», а в декабре компания сообщила о планах переименовать бренд «Либресс» в Libretta в 2025 году.

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