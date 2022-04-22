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Производитель Zewa и Libresse заявил об уходе из России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Шведский производитель товаров личной гигиены Essity уйдет с российского рынка, об этом говорится в отчете предприятия за первый квартал 2022 года. Компания владеет брендами Zewa, Libresse, Tena и Tork.

Производитель Zewa и Libresse заявил об уходе из России

Essity объяснила свое решение ухудшением условий для ведения бизнеса в стране. Компания «начала работу» по выходу с российского рынка.

Активы предприятия в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон, или $149 млн. В прошлом году объем продаж Essity в России составил примерно $29,5 млн, или 2% от общего оборота.

Essity вышла на российский рынок в 1994 году. Здесь у компании около 1,3 тыс. сотрудников и три фабрики.

Ранее прекратить работу на российском рынке также решил производитель продукции косметики и бытовой химии Henkel. Компания заявила о постепенном уходе из России. 

Фото на обложке: Unsplash

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