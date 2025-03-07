Не ждут, но готовятся: хотят ли торговые центры возвращения западных брендов

Слухи о западных компаниях волнуют покупателей, привыкших к вывескам именитых игроков fashion-рынка. Однако ТЦ воспринимают новости более сдержанно. О том, готовятся ли центры к возвращению брендов рассказал Олег Войцеховский, основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров.

Несмотря на санкционные проблемы и возросшую конкуренцию с маркетплейсами, торговые центры смогли привлечь к себе клиентов. Свободные площади заняли российские и азиатские игроки, а также «заменители» ушедших брендов. Уровень загрузки арендных мест достиг показателей 2019 года — доля вакантных площадей составляет менее 8%.

Как себя чувствуют ТЦ в 2025 году

Торговые центры в положении не столь печальном, как иногда пытаются представить лоббисты маркетплейсов. Можно сказать, что загруженность площадей сейчас находится на уровне января 2022 года с вакантностью порядка 5-7%, а в более популярных ТЦ даже меньше.

Освободившиеся от западных брендов места переформатированы и отданы под новые и старые российские марки.

Также пришло немного магазинов родом из стран Азии. А такие крупные сети, как Melon Fashion или «Глория Джинс», почти целиком заняли помещения, освободившиеся от западных сетей.

Необходимо отметить, что процесс замещения проходит на фоне существенного увеличения налогов и подъема допустимого коэффициента доходности. К сожалению, он приводит к увеличению стоимости аренды и, как следствие, к сокращению количества претендентов на занятие торговых площадей.

Есть и другие «тревожные звонки». Некоторые из ТЦ (находящиеся, в основном, в дотационных регионах) значительно опустели. Это прежде всего следствие перенасыщения ими части региональных рынков во время строительного бума. Также сказывается замещение старых ТЦ объектами, введенными в эксплуатацию позднее — более привлекательных для посетителей.

Конкуренция с онлайном

С появлением маркетплейсов и вообще интернет-торговли возникают изменения в структуре торговли арендаторов торговых центров. Могут ослабнуть продажи товаров массового сегмента. Такое происходит в небольших ТЦ, где мало площадей задействовано под представление одежды, обуви и аксессуаров, и где находятся (или находились) главным образом марки второго и третьего эшелонов.

Конечно, для таких ТЦ требуется реконцепция, в рамках которой будут найдены новые возможности расставить акценты: уход в более высокие категории, размещение арендаторов с уникальным предложением, широкое представление сегмента общественного питания, и т.д.

Так как центры, как правило, располагаются в удачных местах с точки зрения доступности, а также имеют возможности для загрузки товаров, у них могут быть реализованы варианты использования площадей под потребности интернет-торговли: дарксторы, склады последней мили, демонстрационные залы и другие запросы.