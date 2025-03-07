Не ждут, но готовятся: хотят ли торговые центры возвращения западных брендов
Несмотря на санкционные проблемы и возросшую конкуренцию с маркетплейсами, торговые центры смогли привлечь к себе клиентов. Свободные площади заняли российские и азиатские игроки, а также «заменители» ушедших брендов. Уровень загрузки арендных мест достиг показателей 2019 года — доля вакантных площадей составляет менее 8%.
Слухи о западных компаниях волнуют покупателей, привыкших к вывескам именитых игроков fashion-рынка. Однако ТЦ воспринимают новости более сдержанно. О том, готовятся ли центры к возвращению брендов рассказал Олег Войцеховский, основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров.
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Как себя чувствуют ТЦ в 2025 году
Торговые центры в положении не столь печальном, как иногда пытаются представить лоббисты маркетплейсов. Можно сказать, что загруженность площадей сейчас находится на уровне января 2022 года с вакантностью порядка 5-7%, а в более популярных ТЦ даже меньше.
Освободившиеся от западных брендов места переформатированы и отданы под новые и старые российские марки.
Также пришло немного магазинов родом из стран Азии. А такие крупные сети, как Melon Fashion или «Глория Джинс», почти целиком заняли помещения, освободившиеся от западных сетей.
Необходимо отметить, что процесс замещения проходит на фоне существенного увеличения налогов и подъема допустимого коэффициента доходности. К сожалению, он приводит к увеличению стоимости аренды и, как следствие, к сокращению количества претендентов на занятие торговых площадей.
Есть и другие «тревожные звонки». Некоторые из ТЦ (находящиеся, в основном, в дотационных регионах) значительно опустели. Это прежде всего следствие перенасыщения ими части региональных рынков во время строительного бума. Также сказывается замещение старых ТЦ объектами, введенными в эксплуатацию позднее — более привлекательных для посетителей.
Конкуренция с онлайном
С появлением маркетплейсов и вообще интернет-торговли возникают изменения в структуре торговли арендаторов торговых центров. Могут ослабнуть продажи товаров массового сегмента. Такое происходит в небольших ТЦ, где мало площадей задействовано под представление одежды, обуви и аксессуаров, и где находятся (или находились) главным образом марки второго и третьего эшелонов.
Конечно, для таких ТЦ требуется реконцепция, в рамках которой будут найдены новые возможности расставить акценты: уход в более высокие категории, размещение арендаторов с уникальным предложением, широкое представление сегмента общественного питания, и т.д.
Так как центры, как правило, располагаются в удачных местах с точки зрения доступности, а также имеют возможности для загрузки товаров, у них могут быть реализованы варианты использования площадей под потребности интернет-торговли: дарксторы, склады последней мили, демонстрационные залы и другие запросы.
Возможность возвращения
Слухи про возвращение — именно что слухи. При благоприятных условиях, по оценке самих брендов, процесс постепенно пойдет. Специально готовиться не стоит, но надо проработать дополнения к договорам аренды на случай, если международные игроки в очередной раз захотят прекратить торговлю в одностороннем порядке.
Многие бренды продлевают регистрацию товарных знаков в России для того, чтобы защитить их от использования третьими лицами. Подобное говорит об их внимании к нашему рынку и о том, что они не исключают варианты на будущее. И, конечно, все крупные ритейлеры занимаются перманентным глобальным мониторингом, в котором есть и Россия. Так что подождем и посмотрим.
Сложно всерьез рассматривать возможность массового и одновременного возвращения западных брендов, которые приходили в течение 20-ти с лишним лет и занимали в российских ТЦ до 8 млн кв. м. арендуемых площадей.
В любом случае, возвращение зависит от очень большой совокупности факторов, среди которых на важном месте находятся подходящие площади для размещения магазинов. Причем некоторые бренды занимают по несколько тысяч квадратных метров.
Понятно, что новые торговые центры, куда можно было бы зайти сразу, сейчас практически не строятся. Но есть давно работающие объекты, нуждающиеся в реконцепции и заполнении новыми арендаторами. Наверное, такие ТЦ являются первыми кандидатами на прием возвращающегося иностранного ритейла — вместе с центрами, где по-прежнему находятся «заместители» мировых брендов и где будет достаточно просто сменить вывеску, поправить мерчендайзинг и обновить товарную матрицу.
Кто представлен на рынке сегодня
Если мы говорим о «заменителях», вроде Zara и Maag, — они сами разберутся между собой, какая вывеска будет дальше висеть на магазинах. И существенная часть других брендов в подобной ситуации тоже. Возможно, какие-то из них даже примут решение далее работать под локализованными вывесками, чтобы было проще.
Как правило, у ушедших магазинов аналогов в наших ТЦ нет. «Сменщики» управляются по-другому: ценовой уровень отличается, товарная матрица тоже иная. Да и рекламная поддержка не всегда сравнима с прежними брендами. А вот магазины отечественных компаний, ведущих бодрое развитие, зачастую становятся генераторами трафика модной галереи, перехватывая инициативу.
И тут управляющая компания уже всерьез задумывается, кому отдать площади по завершении срока договора аренды.
Однако у брендов, совершивших ребрендинг, многое зависит от маркетинговой политики марок и владельцев. При выборе названия магазина учитывается не только узнаваемость представленного в них товара. Магазины с новыми названиями существуют в наших ТЦ и на торговых улицах уже по два-три года. Это значительный срок, за который покупатели уже привыкли к таким названиям и знают, что там продается. Фактически, у таких торговых марок накопилась заметная собственная ценность, и кто-то захочет использовать ее и дальше.
А вот компании, которые ничего не меняли и остались в «первозданном» виде займут место, соответствующее их значимости для покупателей. Синергию никто не отменял, и чем шире выбор, тем ТЦ интереснее для посетителей. При малом объеме fashion-галереи и отсутствии соревнования между магазинами ритейл работает плохо.
Так что и те, кто не уходил, и вновь пришедшие совместно создадут привлекательную обстановку для совершения покупок.
Собственно говоря, такое уже произошло совсем недавно, когда в ТЦ массово зашли отечественные марки.
Ждут ли покупатели бренды обратно
Покупатели привыкли доверять торговым центрам. Нахождение магазина в любимом ТЦ уже является хорошей рекомендацией посетить его, ознакомиться с ассортиментом или совершить пробные покупки. Соответственно, мировые бренды и наши российские будут примерно в одинаковом положении. Покупатель поддержит то, что ему больше нравится. Во всяком случае, в массовом и среднем товарных сегментах мы видим именно такой опыт.
Фото на обложке: Elias Bitar / Shutterstock / FOTODOM
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