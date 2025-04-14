Посещаемость магазинов одежды упала на 20% из-за холодов

С 31 марта по 6 апреля 2025 года количество посетителей в магазинах одежды и обуви сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10% по сравнению с предыдущей неделей, приводят «Ведомости» данные Focus Technologies.

Аналитики связывают это с холодной погодой. В европейской части страны, включая Москву, прошли снегопады, а температура оказалась на 2–4 градуса ниже нормы. В итоге люди откладывали визиты в магазины и не спешили обновлять гардероб, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

В Baon за первые девять дней апреля трафик упал на 20% год к году. В «Стокманне» зафиксировано снижение на 5% на первой неделе месяц. В сети Kanzler трафик сократился на 1%, но это не повлияло на положительную динамику всего квартала — в годовом сравнении посещаемость выросла на 3%. В сетях O’Stin, Funday и Face Code также зафиксировано снижение трафика. Но в этих сетях отмечают, что падение было не таким серьезным, как в среднем по рынку. В O’Stin считают основной причиной этого снижения именно погоду.

В марте при этом наблюдалась противоположная динамика. Тогда трафик в магазинах немного увеличился — в том числе из-за аномальной теплой погоды. По данным Focus Technologies, за четыре недели с 11 марта по 8 апреля число посетителей выросло на 1% год к году. Март оказался неожиданно теплым — в Москве температура превышала климатическую норму почти на 5 градусов. Это привело к тому, что потребительская активность, характерная для весеннего сезона, началась раньше обычного.

Ритейлеры отмечают, что погода становится одним из главных факторов, определяющих поток покупателей в офлайн-магазины. Тем не менее влияет также переток потребителей в онлайн — на маркетплейсы, говорит президент Baon Илья Ярошенко. Кроме того, активизация спроса в марте могла быть частично обусловлена эффектом низкой базы. В прошлом году в это время трафик резко упал после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ритейлеры сейчас рассчитывают на восстановление посещаемости. По их мнению, у покупателей сформировался отложенный спрос: весна пришла не сразу, и многие не успели купить сезонную одежду и обувь. В O’Stin, например, старт весенней коллекции превзошел ожидания.