Возвраты одежды после 23 февраля и 8 марта составили 9,4 млрд рублей

«По данным аналитиков IT-компании "Атол", в феврале-марте 2025 года каждый одиннадцатый товар (9%) в категории "Одежда" вернулся обратно продавцу. При этом сумма возврата составила 20% от общей стоимости покупок или 9,4 млрд рублей», — сообщили в компании.

Исследование было основано на 140,5 млн чеков за февраль и март 2025 года. Оно также показало, что россияне вернули сумок на 798 млн рублей, или 15% от всех продаж. Это значит, что каждая десятая покупка была возвращена, указали аналитики.

Много возвратов было и в других категориях: электроники вернули на 7,8 млрд рублей, а бытовой техники — на 2,5 млрд рублей, что составляет 11% и 7% от общих продаж соответственно, следует из данных «Атола».

После новогодних праздников продавцы на маркетплейсах также столкнулись с массовыми возвратами использованных товаров. Россияне возвращали елки, гирлянды и даже использованные карнавальные костюмы.

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