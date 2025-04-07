Владельцы вендинговых автоматов в Москве начали их массовый демонтаж

Владельцы московских вендинговых автоматов начали их демонтировать. До конца месяца они уберут примерно 1000 из них, рассказал «Известиям» председатель правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Иван Попов.

Большая часть демонтируемых автоматов находятся в метро и на социальных объектах — школах и поликлиниках. Большинство владельцев уже уведомили Федеральную налоговую службу, что автоматы нужно снять с учета.

За полгода собственники планируют закрыть до 10 тыс. вендинговых автоматов — это половина от всех работающих в Москве точек. По словам Попова, это связано с индексацией торгового сбора, который появился в столице в 2015 году. Сбор должны уплачивать розничные операторы с каждого объекта раз в квартал. На вендинговые аппараты сбор распространили в 2021 г.

Инфляция с 2021 года для вендинговых автоматов выросла на 48%. Операторы рассчитывали, что на столько же увеличат и сбор, рассказывает Попов. Но к автоматам применили коэффициент с 2015 года, и сбор вырос на 98%, почти до 10 тыс. рублей. По словам Попова, это разрушает экономику бизнеса.

На учете в ФНС в Москве находятся больше 10 000 вендинговых аппаратов, еще примерно столько же работают всерую и не уплачивают сбор, говорит Попов. Поэтому неофициальные аппараты смогут продолжить работу, а легальные — нет, заявил он.

Средняя выручка вендингового аппарата составляет до 35 тыс. рублей в месяц, но есть объекты, которые приносят всего 6000 рублей, говорит вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Леонид Нестеренко. По его словам, новый сбор делает их работу нерентабельной, поскольку норма прибыли в этом бизнесе составляет около 10%. Предприниматели рассматривают возможность обращения в ФАС и в суд, чтобы разобраться в причинах, почему сбор подняли так сильно, добавил он.

По подсчетам СОТА, торговый сбор среднего магазина у дома за 1 кв. м составляет 440 руб. Для вендинговых автоматов он в 23 раза больше. Союз обращался в Минэкономразвития, Минпромторг и правительство Москвы с просьбой снизить сбор. В письме союз предлагал установить в Москве на 2025 год ставку сбора в 5,6 тыс. рублей — то есть оставить ее примерно на уровне прошлого года. Объединение также попросило власти рассмотреть возможность отмены торгового сбора для ускорения развития вендинговой индустрии.

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