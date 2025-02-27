Бизнес предупредил о риске демонтажа больше половины вендинговых автоматов в Москве
Операторы вендинговых автоматов в Москве предупредили власти о риске демонтажа более 50% таких устройств из-за выросшего вдвое торгового сбора. Об этом говорится в письме Союза операторов торговых автоматов (СОТА) к мэру столицы Сергею Собянину, главе Минпромторга Антону Алиханову и главе Минэка Максиму Решетникову. Документ есть у РБК.
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Какие есть проблемы? В письме говорится, что торговый сбор для вендинговых автоматов вырос вдвое с учетом накопленной инфляции. В 2025 году за один автомат владелец должен платить 10,2 тыс. рублей раз в квартал. Также в СОТА сообщили о росте стоимости продуктов питания (на 11% за последний год), напитков (на 20%), оборудования и комплектующих (более чем на 25%).
Президент СОТА Леонид Нестеренко заявил РБК, что часть вендингов приносит владельцам около 15 тыс. рублей в месяц. После вычета расходов у предпринимателя остается в месяц в среднем 6 тыс. рублей чистой прибыли, а при текущей ставке торгового сбора владельцы автоматов должны выплачивать с каждого аппарата в месяц около 3,4 тыс. рублей. Таким образом, предприниматель отдает 50% прибыли.
Что будет дальше? Из-за этих проблем предприниматели будут вынуждены демонтировать более 50% автоматов в Москве в точках с небольшим трафиком — библиотеках, спортивных школах и поликлиниках, утверждается в письме СОТА. Отток инвестиций в индустрию составит свыше 1 млрд рублей, а доля серого рынка увеличится, прогнозируют в союзе.
Чтобы избежать демонтажа, в СОТА предложили установить в Москве на 2025 год ставку сбора в 5,6 тыс. рублей — то есть оставить ее примерно на уровне прошлого года. Объединение также попросило власти рассмотреть возможность отмены торгового сбора для ускорения развития вендинговой индустрии.
- По словам Нестеренко, объем выручки вендеров с 2021 года вырос в 1,6 раза, до 20 млрд рублей. Больше всего предпринимателей работают в Москве — по оценкам СОТА, это примерно 1,15 тыс. субъектов, из которых большинство — это микро- и малый бизнес.
Фото на обложке: Bayhu19 / Shutterstock / FOTOODOM
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