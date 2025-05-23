Объем ввода торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое

В первом квартале объем ввода торговых центров в Москве увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 79 тыс. кв. м. Цифра стала итогом подсчетов консалтинговой компании CORE.XP, о которых рассказал «Коммерсантъ».

Аналогичный рост зафиксировала компания IBC Real Estate, сообщив о вводе 69 тыс. кв. м новых торговых площадей. Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate, объяснила причины этого скачка: они заключаются в открытии нескольких крупных торговых центров, а также объектов, сроки ввода которых неоднократно переносились.

По прогнозу директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, общий объем ввода торговой недвижимости в 2025 году может составить около 391,4 тыс. кв. м, что втрое больше, чем в 2024 году. Однако от 10% до 20% этого объема, возможно, будут отложены на 2026 год.

При этом доля свободных площадей в торговых центрах по итогам первого квартала снизилась до 4,7%. Евгения Прилуцкая, директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP, отмечает, что площади, освобожденные ушедшими западными брендами, постепенно заполняются российскими марками после ухода иностранных брендов.

В феврале торговые центры предложили маркетплейсам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) по сниженной арендной ставке, проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой. Взамен владельцы ТЦ попросили ограничить доставки крупногабаритных и дорогих товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра.

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