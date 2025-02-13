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Торговые центры предложили маркетплейсам стать партнерами

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Торговые центры предложили маркетплейсам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) по сниженной арендной ставке, проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой. Взамен владельцы ТЦ попросили ограничить доставки крупногабаритных и дорогих товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра, пишет Forbes.

Торговые центры предложили маркетплейсам стать партнерами
  1. Новости

Отраслевая организация «Союз торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ, объединяет представителей отрасли, работающих в более 800 торговых центрах) предложила сотрудничество Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркету», «Мегамаркету», AliExpress России, «Магнит Маркету» и Lamoda. Союз направил компаниям письма, с которыми ознакомился Forbes. Их подлинность изданию подтвердил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

СТЦ предложил маркетплейсам создать особые зоны выдачи онлайн-заказов. Также предлагается осуществлять доставку брендовых товаров через фирменные магазины в торговых центрах. «Мера будет способствовать увеличению трафика в ТЦ и обеспечит маркетплейсу удобные точки выдачи заказов», — говорится в письме организации.

Кроме того, ТЦ хотят проводить совместные с платформами рекламные кампании, мероприятия, акции и распродажи, презентации новых коллекций или брендов, а также объединить свои программы лояльности и делиться аналитическими данными. Ozon, Wildberries и «Магнит Маркет» изучат предложения, рассказали Forbes представители этих площадок.

Владельцы пунктов выдачи сомневаются в успехе затеи. ПВЗ — формат, «который популярен у тех, кто идет с работы или в магазин, у мам с колясками», рассказал Forbes владелец около 300 ПВЗ в России Павел Чатулов. «Сомневаюсь, что клиенты выберут ПВЗ в торговом центре вне своего привычного маршрута», — сказал он.

Чатулову также не понравилась идея ограничить выдачу товаров через ПВЗ в 5 км от ТЦ. «В России есть небольшие города с торговым центром в центре города, следовательно, коллеги предлагают сделать эти ТРЦ монополистами в масштабах целого населенного пункта», — пояснил он.

В 2024 году в России в среднем на 2% снизился Mall Index, отражающий число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, подсчитали в Focus Technologies. При этом трафик в магазинах товаров для детей и электроники упал на 11% в годовом выражении, одежды, обуви и аксессуаров — на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%.

Как и на какие маркетплейсы лучше зайти, чтобы не прогореть, а заработать? Выбери подходящее обучение в каталоге курсов по маркетплейсам.

Фото на обложке: VladFotoMag / Shutterstock / FOTODOM

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