Торговые центры предложили маркетплейсам стать партнерами

Торговые центры предложили маркетплейсам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) по сниженной арендной ставке, проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой. Взамен владельцы ТЦ попросили ограничить доставки крупногабаритных и дорогих товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра, пишет Forbes.

Отраслевая организация «Союз торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ, объединяет представителей отрасли, работающих в более 800 торговых центрах) предложила сотрудничество Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркету», «Мегамаркету», AliExpress России, «Магнит Маркету» и Lamoda. Союз направил компаниям письма, с которыми ознакомился Forbes. Их подлинность изданию подтвердил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

СТЦ предложил маркетплейсам создать особые зоны выдачи онлайн-заказов. Также предлагается осуществлять доставку брендовых товаров через фирменные магазины в торговых центрах. «Мера будет способствовать увеличению трафика в ТЦ и обеспечит маркетплейсу удобные точки выдачи заказов», — говорится в письме организации.

Кроме того, ТЦ хотят проводить совместные с платформами рекламные кампании, мероприятия, акции и распродажи, презентации новых коллекций или брендов, а также объединить свои программы лояльности и делиться аналитическими данными. Ozon, Wildberries и «Магнит Маркет» изучат предложения, рассказали Forbes представители этих площадок.

Владельцы пунктов выдачи сомневаются в успехе затеи. ПВЗ — формат, «который популярен у тех, кто идет с работы или в магазин, у мам с колясками», рассказал Forbes владелец около 300 ПВЗ в России Павел Чатулов. «Сомневаюсь, что клиенты выберут ПВЗ в торговом центре вне своего привычного маршрута», — сказал он.

Чатулову также не понравилась идея ограничить выдачу товаров через ПВЗ в 5 км от ТЦ. «В России есть небольшие города с торговым центром в центре города, следовательно, коллеги предлагают сделать эти ТРЦ монополистами в масштабах целого населенного пункта», — пояснил он.

В 2024 году в России в среднем на 2% снизился Mall Index, отражающий число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, подсчитали в Focus Technologies. При этом трафик в магазинах товаров для детей и электроники упал на 11% в годовом выражении, одежды, обуви и аксессуаров — на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%.

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