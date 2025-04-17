Российский «аналог Uniqlo» Just Clothes закроет все магазины

Российский бренд одежды Just Clothes решил закрыть все магазины. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на двух консультантов по недвижимости, знакомых с планами компании.

Сеть Just Clothes в 2023 году запустила компания «Трейд менеджмент», которая управляет сетью магазинов одежды Lady & Gentleman City. Магазины открывались на месте бывших точек Uniqlo, покинувшей российский рынок. Бренд также позиционировал себя аналогом японской сети.

Сейчас сайт Just Clothes перенаправляет на Lady & Gentleman City. На странице можно купить одежду бренда.

К февралю 2025 года «Трейд менеджмент» закрыла восемь из 13 магазинов Just Clothes. Причины закрытия и планы по оставшимся пяти точкам компания не раскрыла. Представитель сети рассказал, что на месте закрывшихся точек откроются магазины lady & gentleman street, а под Just Clothes в них будут отведены отдельные корнеры.

Фото на обложке: Pew Nguyen / Unsplash