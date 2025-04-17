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Российский «аналог Uniqlo» Just Clothes закроет все магазины

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Российский бренд одежды Just Clothes решил закрыть все магазины. Об этом пишет Shopper's со ссылкой на двух консультантов по недвижимости, знакомых с планами компании.

Российский «аналог Uniqlo» Just Clothes закроет все магазины
  1. Новости

Сеть Just Clothes в 2023 году запустила компания «Трейд менеджмент», которая управляет сетью магазинов одежды Lady & Gentleman City. Магазины открывались на месте бывших точек Uniqlo, покинувшей российский рынок. Бренд также позиционировал себя аналогом японской сети.

Сейчас сайт Just Clothes перенаправляет на Lady & Gentleman City. На странице можно купить одежду бренда.

  • К февралю 2025 года «Трейд менеджмент» закрыла восемь из 13 магазинов Just Clothes. Причины закрытия и планы по оставшимся пяти точкам компания не раскрыла. Представитель сети рассказал, что на месте закрывшихся точек откроются магазины lady & gentleman street, а под Just Clothes в них будут отведены отдельные корнеры.

Фото на обложке: Pew Nguyen / Unsplash

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