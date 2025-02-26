Аналитики назвали число россиян, которые ждут возвращения IKEA

Больше половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет (59%) перешли на отечественные аналоги ушедших из страны зарубежных брендов. Но респонденты все еще ждут возвращения IKEA, Zarа и H&M, следует из данных сервиса Anketolog.ru, которые приводит ТАСС. В опросе участвовали 2 тыс. россиян, проживающие в городах-миллионниках.

Примерно четверть опрошенных, 27%, ищут импортные товары через альтернативные каналы. Еще 29% предпочитают приобретать зарубежную продукцию оставшихся в России марок.

Почти все россияне (84%) согласны, что отечественные бренды частично смогли заменить ушедшие компании. 74% ожидают, что иностранные бренды все же вернутся на российский рынок. Почти половина (46%) положительно относятся к их возможному возвращению, а 18% — очень ждут этого.

Каких брендов не хватает больше всего? Россияне в первую очередь ожидают возвращения брендов техники и электроники (46%), а также мебели и товаров для дома, одежды и обуви (по 44%). Далее следуют бренды международных платежных систем и сервисов (41%), спорттоваров (39%), продуктов питания и фастфуда, косметики и парфюмерии (по 33%), автомобилей (23%), стриминговых платформ и игровых сервисов (по 19%).

Больше всего потребители ждут возвращения IKEA (90%). Среди брендов одежды и обуви большинство хотели бы возвращения Zarа (48%), H&M (46%), Bershka (23%) и Uniqlo (14%). Кроме того, участники опроса хотят, чтобы вернулись Netflix, Visa, McDonald's, Coca-Cola, BMW и Toyota.

После переговоров между Москвой и Вашингтоном об урегулировании конфликта на Украине появилась информация о возможном возвращении на рынок России международных компаний. Российские чиновники отреагировали на эти сообщения в основном прохладно: они готовы пускать на рынок только те компании, которые согласятся на выгодные для России условия.

Возвращение же шведской мебельной сети IKEA на российский рынок будет «достаточно сложным и дорогим», говорил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Но спрос россиян на продукцию бренда сохранился, поскольку полноценно заменить его до сих пор не удалось, отмечал он.

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