Женщины на руководящих должностях разводятся вдвое чаще мужчин — исследование

Повышение женщины по работе увеличивает вероятность ее развода с супругом даже в странах с гендерным равенством. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование Стокгольмского университета.

Через три года после повышения до генерального директора женщины разводятся в 2 раза чаще, чем мужчины на аналогичных постах, говорится в исследовании. По словам профессора Стокгольмского университета Джоанна Рикне, многие пары испытывают «стресс и трения», когда меняются экономическими и социальными ролями.

По мнению ученых, ситуация связана с тем, что семья и брак медленнее других социальных институтов перенимают идеи гендерного равенства, «по-прежнему считается необычным, когда мужчина выступает поддерживающим супругом, в том числе в чужой карьере».

Исследование показало, что разводы чаще происходят в парах, где жена значительно младше мужа и ранее брала большую часть отпуска по уходу за ребенком. В нем также говорится, что женщины после развода с меньшей вероятностью, чем мужчины, вступают в новый брак или имеют серьезные отношения.

Результаты исследования были получены на основе анализа биографий гетеросексуальных мужчин и женщин, работающих в частных компаниях со 100 и более сотрудниками.

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