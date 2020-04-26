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Проект «Дизайнмастер» предложил малому бизнесу бесплатное размещение наружной рекламы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» запустил проект поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от карантина и самоизоляции. Компания предложила бесплатное размещение рекламы на цифровых экранах в одном из городов своего присутствия.

Проект «Дизайнмастер» предложил малому бизнесу бесплатное размещение наружной рекламы

Проект действует в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Барнауле, Иркутске. 

Бесплатную услугу могут получить:

  • представители малого и среднего бизнеса;
  • организации, предоставляющие товары и услуги, актуальные в текущей ситуации;
  • организации, пострадавшие от мер изоляции;
  • организации, находящиеся в одном из городов присутствия.

Каждой компании гарантированно предоставляется право только на одну бесплатную поверхность, но при необходимости возможно увеличение количества сторон в индивидуальном порядке, говорится на сайте проекта.

Реклама размещена в порядке очереди или приоритетности, определяемой компанией «Дизайнмастер».

Для размещения рекламы можно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру 8 800 250 43 21. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

Акция продлится до 31 мая текущего года.

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