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В Узбекистане открылся филиал московской сети израильской кухни Dizengof/99

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Ташкенте открылся филиал московской сети израильской кухни Dizengof/99. Об этом рассказал один из основателей заведения Евгений Цюпко. Бюджет проекта составил около $200 тыс.

В Узбекистане открылся филиал московской сети израильской кухни Dizengof/99

Dizengof/99 работает в Москве с 2015 года. Сеть основали Евгений Цюпко и Галина Николаева. Первое кафе открылось у станции метро «Таганская». Концепция заведения — классическое тель-авивское кафе в российской столице.

Как рассказывает Евгений, он переехал вместе с супругой Галиной в Узбекистан в октябре и начал изучать сферу общепита в столице среднеазиатской страны, после чего решил открыть филиал Dizengof/99. По словам предпринимателя, под кафе сняли помещение и с весны вели подготовку к открытию. Как уточнил RB.RU основатель, вложения в проект составили почти $200 тыс.

 

«Концепция заведения заключается в том, что это городское кафе с улиц Тель-Авива с классическими израильскими блюдами — хумус, фалафель, шакшука, большие порции салата, фирменный шницель…», — рассказывает Евгений Цюпко.

Он добавил, что в первые дни работы интерес к заведению уже проявили релоканты из России. Владельцы заведения планируют знакомить и местных клиентов с особенностями израильской кухни.

В апреле сервис «Яндекс.Лавка» добавила в свое приложение раздел с рецептами от шеф-поваров столичных ресторанов. В список попали и блюда сети Dizengof/99.

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Фото на обложке: Daria Nor / Shutterstock

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