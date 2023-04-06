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«Яндекс.Лавка» добавила раздел с рецептами от шеф-поваров столичных ресторанов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Лавка» добавила новый раздел — «Рецепты». В нем собраны разные блюда от шеф-поваров компании и московских ресторанов, продукты к которым можно сразу положить в корзину. О новшестве рассказали в пресс-службе Лавки.

«Яндекс.Лавка» добавила раздел с рецептами от шеф-поваров столичных ресторанов

Уже на начальном этапе в сервисе можно выбрать из более чем 50 рецептов для завтраков, обедов и ужинов. В разделе также отображается сложность блюда по пятибалльной шкале и время, которое потребуется на приготовление. В будущем компания начнет помечать рецепты тегами, например, мясные или вегетарианские.

Сами рецепты созданы шеф-поварами компании, а также шеф-поварами некоторых столичных ресторанов. В их числе — Никита Пытко из «Ладо», Давид Александров из «Дома Культур», Виктор Синельников из Dizengof/99, Александр Архипов из ресторанов Capito и Bshushu.

Кроме того, «Яндекс.Лавка» собирается привлечь к составлению рецептов своих клиентов. В перспективе покупатели смогут присылать инструкции к своим блюдам и прикладывать фотографии. Сервис выберет самые удачные и интересные варианты и позволит другим клиентам оценить их.

В январе «Яндекс.Лавка» начала использовать функцию интерактивных сообщений Live Activity на платформе iOS. За счет нее клиент может отслеживать статус заказа на заблокированном экране.

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Фото на обложке: FotosDo / Shutterstock

 

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