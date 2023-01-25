«Яндекс.Лавка» начнет выводить статус заказа на экран блокировки iPhone

«Яндекс.Лавка» начала использовать функцию интерактивных сообщений Live Activity на платформе iOS. Это позволит сервису показывать статус заказа прямо на заблокированном экране iPhone, открывать приложение не потребуется.

RB.RU сообщили в «Лавке», что сервис первым среди ритейлеров добавил в свое приложение эту функцию. В «Лавке» считают, что это пригодится, когда пользователю не хочется слишком отвлекаться на телефон — например, при просмотре фильма или во время готовки у плиты.

Отслеживать статус заказов на экране блокировки iPhone покупатели могут в приложении сервиса самой последней версии. Сейчас это работает в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Позднее такая возможность появится и в других сервисах «Яндекса», где пользователям необходимо следить за изменением статуса заказа — в «Еде», а также в Go при заказе такси. Так, на заблокированном экране смартфона сразу можно будет увидеть, через сколько подъедет машина, а также ее номер и цвет.

Apple добавила функцию Live Activity в iOS 16.1, она позволяет пользователям следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Если в устройстве есть несколько приложений, которые работают с этой функцией, то система автоматически показывает на экране блокировки новые события, которые происходят в этих приложениях.

Фото на обложке: Unsplash