Количество длительных командировок более семи дней, совершенных с начала года, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксировал сервис «OneTwoTrip для бизнеса», результаты анализа отельных бронирований он предоставил Русбейс.

Россияне в три раза чаще стали отправляться в длительные командировки

https://rb.ru/news/dlitelnye-komandirovki/

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