Россияне в три раза чаще стали отправляться в длительные командировки
Количество длительных командировок более семи дней, совершенных с начала года, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксировал сервис «OneTwoTrip для бизнеса», результаты анализа отельных бронирований он предоставил Русбейс.
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Наиболее длительные командировки по-прежнему совершаются в Москву, на которую приходится 14,6% таких поездок. Санкт-Петербург и Краснодар занимают второе и третье места, хотя интерес к ним снизился на 45% и 36% соответственно. В значительной степени увеличилось число поездок в Пермь (в десять раз) и Владивосток (в два раза).
В России средняя стоимость гостиничного номера составляет 5 тыс. рублей за сутки, что на 6% выше, чем в 2024 году. Для зарубежных поездок номера стоят в среднем 22 тыс. рублей за ночь, что на 10% дороже, чем годом ранее. Лидирует по доле длительных командировок Дубай, куда отправляется 13,5% бизнес-путешественников. В топ-3 также входят Гуанчжоу (7,8%) и Ташкент (6,1%).
- В прошлом году российские компании стали чаще отправлять сотрудников в командировки в европейские страны и реже — в Азию. Доля азиатских стран в структуре заграничных бизнес-перелетов сотрудников российских компаний за первые полгода сократилась до 80%, Европы — выросла до 17%.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM
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