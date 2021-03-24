Бум носимых технологий и рост MedTech: эксперты назвали сферы для инвестиций с высоким потенциалом

В перспективе ожидается бум носимых технологий, что связано с активным ростом MedTech, говорится в ежегодном исследовании венчурного рынка, которое подготовила Starta Ventures. Этим и другими выводами представители российско-американской венчурной компании поделились с RB.ru.

Общее количество проданных носимых устройств в MedTech к 2023 году достигнет более 120 млн, и эта цифра будет ежегодно увеличиваться на 10%, прогнозируют в Starta Ventures. Цифровые носимые устройства, продукты со смарт-датчиками, искусственным интеллектом, Big Data, роботы и радиолокационные технологии будут играть важную роль в обнаружении заболеваний, их лечении и профилактике.

Носимые гаджеты создадут спрос и в других отраслях, например на рынке спорта и спортивных достижений. Также страховые компании смогут снизить стоимость и страховые выплаты для клиентов, интегрируя носимые устройства в свои предложения. SaMD также представляет собой совершенно новый источник доходов в ближайшем будущем, подчеркивается в исследовании.

Заметен и рост MedTech на стыке с HR-tech, уточняют в Starta Ventures, что объясняется повышением внимания к самочувствию сотрудников со стороны работодателей.

По мнению экспертов, в ближайшие годы система здравоохранения кардинально трансформируется, что приведет к созданию новых FinTech и логистических SaaS-проектов, ориентированных на ее поддержание.

«MedTech стал одним из бенефициаров пандемии: в рекордном 4 квартале 2020 года было заключено 224 сделки на общую сумму в $8,5 млрд. В этом году тенденция продолжится», — комментирует исследование президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталий Полехин.

По данным обзора от Starta Ventures, стартапы, созданные до пандемии, столкнулись с рядом проблем, связанных с привлечением инвестиций. За 2020 год у 18% докризисных стартапов инвесторы прекратили финансирование, 46% столкнулись с более медленным процессом получения инвестиций. Также новые проекты столкнулись с серьезным падением выручки.

В то же время кризис раскрыл новые возможности. Многие специалисты из-за пандемии потеряли свои рабочие места. Увольнение опытных людей дало стартапам возможность повысить свой кадровый потенциал и избежать затрат на обучение и развитие молодых, менее опытных людей.

Пандемия повлияла на социальный капитал компаний, к которому относятся отношения между сотрудниками, нетворкинг и клубы по интересам, говорится в исследовании. Из-за распространения удаленной работы уровень социального капитала может снизиться в три раза. Аналитики советуют инвестировать в те команды, которые обладают возможностью развивать стартап оффлайн.

Используя деление инвесторов Джоном Эйсоном на «лис» и «ежей», авторы исследования говорят о необходимости бизнес-ангелу в 2021 году быть «лисом» и идти против течения. Одновременно с усилением борьбы стартапов за выживание аналитики отмечают продолжающийся рост числа COVID-preneurs — фаундеров, запускающих проекты именно сейчас.

Ознакомиться с полным вариантом исследования можно по ссылке.

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Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock