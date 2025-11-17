Для ипотеки в 2025-м требуется доход на 30% выше среднего — банки рассматривают зарплаты от 130 тыс. ₽
Ипотека на жилье в 2025-м: банки требуют доход от 130 тыс. ₽
Хотя ключевая ставка в 2025 году снизилась до 16,5%, для получения ипотеки на однокомнатную квартиру банкам по-прежнему требуется высокий доход. Если в начале года зарплата должна была быть на уровне 155 тыс. ₽ при платеже 78 тыс. ₽, то после снижения ключевой ставки — от 130 тыс. ₽. Для сравнения: в конце 2024 года, когда ключевая ставка поднялась до 21%, банкам было достаточно от 110 тыс. ₽ при ежемесячном платеже 55,5 тыс. ₽.
Рост ключевой ставки до 21% сделал ипотеку рекордно дорогой
25 октября 2024 года ключевая ставка достигла исторического максимума — 21%. Этот шаг поднял среднюю ставку по уже одобренным ипотечным заявкам до 22,4%, отмечают в аналитическом центре М2.
В результате ежемесячный платёж за однокомнатную квартиру на вторичном рынке вырос до 55,5 тыс. ₽. Чтобы банк одобрил кредит, семья должна была зарабатывать от 110 тыс. ₽, тогда как средняя зарплата по стране была около 100 тыс. ₽.
В 2025 году средний платеж по ипотеке выросли до 78 тыс. ₽
В первом квартале 2025 года ключевая ставка дважды достигала максимального уровня — 21%. На фоне политики Банка России рыночная ипотека стала ещё дороже: средняя ставка достигла 28,5%. Для однокомнатной квартиры на вторичном рынке это означало платёж около 78 тыс. ₽ в месяц.
Банки ожидали, что заёмщик будет иметь доход не менее 155 тыс. ₽ — при этом средняя зарплата в стране снизилась до 92 тыс. ₽.
Снижение ключевой ставки не улучшило доступность ипотеки
6 июня 2025 года ключевая ставка впервые снизилась — до 20%. На рынке это отразилось довольно быстро: средняя ставка по одобренным ипотекам уменьшилась до 26,7%. Платёж за однокомнатную квартиру снизился до 74 тыс. ₽ — на 4 тыс. ₽ меньше относительно начала года.
Требуемый доход опустился до уровня от 150 тыс. ₽. Но, по данным М2, это почти не улучшило доступность ипотеки: среднемесячная зарплата в этот период составляла 100 тыс. ₽, то есть на треть меньше порога, который считали приемлемым банки.
Колебания ключевой ставки не отразились на льготных программах
В третьем квартале 2025 года ЦБ дважды снижал ключевую ставку:
- 25 июля — до 18%,
- 12 сентября — до 17%.
Средняя ставка по одобренным рыночным ипотекам опустилась до 23,3%. Платёж за однокомнатную квартиру уменьшился до 65 тыс. ₽ — минимального значения за год. Банки снизили требования к доходу до 130 тыс. ₽.
Однако аналитики М2 отмечают, что даже на этом уровне «рыночная ипотека остаётся труднодоступной»: для покупки однушки необходимо зарабатывать как минимум на 30% больше среднего уровня и иметь накопления на первоначальный взнос около 30% от суммы ипотеки.
Контекст
Исследование М2 основано на данных Росстата о средней стоимости квадратного метра жилья и среднемесячной зарплате. Данные показывают: требования банков к доходу выросли по сравнению с IV кварталом 2024 года. Если год назад за однокомнатную квартиру требовался доход от 110 тыс. рублей, то в начале 2025-го — уже от 155 тыс. рублей.
При этом, по расчётам М2, на фоне резких колебаний ключевой ставки льготные программы оставались стабильными. Например, с конца 2024 года по семейной ипотеке для однокомнатной квартиры на вторичном рынке ежемесячный платёж составлял 30–35 тыс. ₽ при минимальном доходе — от 70 тыс. ₽. Это вдвое ниже, чем по рыночной ипотеке даже при самых мягких условиях.
