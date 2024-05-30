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Главой оператора карт «Мир» станет Дмитрий Дубинин из Минцифры

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Главой Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир» станет экс-заместитель директора департамента координации информатизации в Минцифры Дмитрий Дубинин. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Главой оператора карт «Мир» станет Дмитрий Дубинин из Минцифры

Кандидатуру Дубинина согласовал Национальный финансовый совет. Решение принято накануне, 29 мая. 

О том, что предыдущий глава НСПК Владимир Комлев покинет свой пост, стало известно в декабре 2023 года. Комлев возглавлял организацию с момента ее основания в 2014 году.

Дмитрий Дубинин занимал пост заместителя директора департамента координации информатизации в Минцифры (тогда ведомство называлось Минкомсвязи) с 2013 по 2018 год.

Затем он перешел в Банк России, где до 2021 года был начальником управления анализа и развития финансовых технологий, а также руководителем департамента финансовых технологий.

В 2021 году Дубинин снова вернулся в Минцифры и занимал пост главы департамента развития технологий цифровой идентификации.

Фото на обложке: «Финтрек» VK

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