«Никто не останется без чайника»: гендиректор DNS заявил о снижении цен на некоторые товары

Гендиректор российской сети электроники DNS Дмитрий Алексеев заявил, что причин для паники нет, и пообещал сохранить стабильность цен и даже снизить стоимость ряда товаров.

В своем Telegram-канале он намекнул, что новостной повод о повышении цен в сети DNS был намеренно раздут.

«Интересно устроена современная информационная реальность, — написал он. — Люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки. Так из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%».

По словам Алексеева, цены на широкий спектр товаров самой разной категории сохраняли стабильные показатели («куча цен вообще не менялась»).

Это одна из причин, почему не нужно паниковать («никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины»).

Другая причина — совещание в Минпромторге, на котором присутствовал генеральный директор сети и где «в ходе конструктивного совещания, была достигнута договорённость, что DNS подготовит план мероприятий направленных на снижение волатильности на рынке».

«В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей».

Более того: компания планирует даже снизить цены на некоторые товары.

Напомним, что ранее Алексеев говорит о возможном росте цен из-за санкций и ожидаемых проблем с поставками, прежде всего, электроники.

Коллеги по рынку сочли, что это искусственным созданием паники в стремлении «разгрузить склады». В результате ФАС сообщила, что проверит обоснованность повышения цен DNS.

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