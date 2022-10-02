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Компания DNS сообщила об утечке личных данных сотрудников и клиентов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На официальном сайте компании DNS появилось сообщение об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Независимый Telegram-канал «Утечки информации» предполагает, что в открытый доступ попало 16,5 млн записей.

Компания DNS сообщила об утечке личных данных сотрудников и клиентов

В сети оказались имена, телефоны и адреса электронной почты как персонала компании, так и большинства клиентов.

Представители компании утверждают, что «атака производилась группировкой хакеров» с «серверов, расположенных за пределами РФ».

«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании»,  — гласит информация на сайте DNS.

Фото на обложке: Markus Spiske / Unsplash

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