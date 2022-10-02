Компания DNS сообщила об утечке личных данных сотрудников и клиентов

На официальном сайте компании DNS появилось сообщение об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Независимый Telegram-канал «Утечки информации» предполагает, что в открытый доступ попало 16,5 млн записей.
В сети оказались имена, телефоны и адреса электронной почты как персонала компании, так и большинства клиентов.
Представители компании утверждают, что «атака производилась группировкой хакеров» с «серверов, расположенных за пределами РФ».
«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — гласит информация на сайте DNS.
Фото на обложке: Markus Spiske / Unsplash
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