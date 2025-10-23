До 95% экономии на старте ИИ-проектов: Яндекс вывел на рынок продукт Stackland для бизнеса
ИИ для бизнеса: Яндекс анонсировал новый облачный продукт
Яндекс представил Yandex Cloud Stackland — продукт, который сокращает затраты бизнеса на развертывание ИИ-инфраструктуры на 95%. Там, где раньше требовалось 2-4 недели работы инженеров и около 1 млн рублей, теперь достаточно нескольких часов. Компании смогут запускать собственные ИИ-сервисы уже на следующий день после установки. Решение будет доступно с начала 2026 года.
Яндекс предоставил бизнесу ключи от своей ИИ-лаборатории
Stackland — это готовый набор сервисов, который компании устанавливают на свои серверы. Продукт позволяет создавать ИИ-сервисы в изолированной среде, что важно для банков, ритейла и промышленных компаний со строгими требованиями к безопасности данных.
В Яндексе отметили, что обычно развертывание ИИ-инфраструктуры на новом оборудовании занимает 2-4 недели работы инженерной команды и обходится бизнесу примерно в 1 млн рублей. С Stackland установка и первичная настройка занимают часы, а стоимость снижается на 95%. Уже на следующий день разработчики могут приступать к созданию ИТ-продуктов.
Возможности Stackland
Платформа содержит всё необходимое для работы с ИИ: системы хранения данных, инструменты для управления вычислительными мощностями, поддержку графических процессоров и высокоскоростных сетей.
На платформе можно будет запускать Yandex AI Studio — основной продукт Яндекса для разработки ИИ-приложений. Это ускорит внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
Яндекс сделал ставку на два главных тренда
Как пояснил технический директор Yandex Cloud Иван Пузыревский, продукт сочетает два тренда: интерес к гибридной инфраструктуре и растущий спрос на ИИ-решения. Stackland позволит компаниям быстрее внедрять как готовые ИИ-приложения, так и создавать собственные.
Контекст
Запуск Stackland меняет экономику внедрения ИИ в бизнесе. Если раньше компании должны были инвестировать значительные средства и время в создание инфраструктуры, теперь этот процесс становится доступным даже для среднего бизнеса. Это особенно важно в условиях, когда скорость вывода продуктов на рынок становится критическим конкурентным преимуществом.
Продукт также решает проблему нехватки квалифицированных ИИ-инженеров — большую часть рутинной работы по настройке инфраструктуры теперь берет на себя платформа.
- 1 За успехи Microsoft в сфере ИИ — глава компании Сатья Наделла получил рекордные $96 млн за год Microsoft после Билла Гейтса: Сатья Наделла получил $96 млн 22 октября 2025, 21:00
- 2 IT-компании просят Минфин сохранить нулевой НДС: отрасль опасается падения инвестиций и роста издержек IT-компании просят Минфин сохранить льготы по НДС 21 октября 2025, 15:52
- 3 По следам Apple Watch: смарт-кольцо от Oura тоже сможет выявлять гипертонию, преимущество — оно на пальце Смарт-кольцо Oura добавит функцию мониторинга гипертонии 21 октября 2025, 14:20
- 4 Онлайн-обучение — драйвер переквалификации: спрос на курсы по маркетингу вырос в 5 раз, в дизайне — в 2,3 раза Онлайн-курсы по маркетингу выбирают в 5 раз больше россиян 17 октября 2025, 16:30