ИИ для бизнеса: Яндекс анонсировал новый облачный продукт

Яндекс представил Yandex Cloud Stackland — продукт, который сокращает затраты бизнеса на развертывание ИИ-инфраструктуры на 95%. Там, где раньше требовалось 2-4 недели работы инженеров и около 1 млн рублей, теперь достаточно нескольких часов. Компании смогут запускать собственные ИИ-сервисы уже на следующий день после установки. Решение будет доступно с начала 2026 года.

Яндекс предоставил бизнесу ключи от своей ИИ-лаборатории

Stackland — это готовый набор сервисов, который компании устанавливают на свои серверы. Продукт позволяет создавать ИИ-сервисы в изолированной среде, что важно для банков, ритейла и промышленных компаний со строгими требованиями к безопасности данных.

В Яндексе отметили, что обычно развертывание ИИ-инфраструктуры на новом оборудовании занимает 2-4 недели работы инженерной команды и обходится бизнесу примерно в 1 млн рублей. С Stackland установка и первичная настройка занимают часы, а стоимость снижается на 95%. Уже на следующий день разработчики могут приступать к созданию ИТ-продуктов.

Возможности Stackland

Платформа содержит всё необходимое для работы с ИИ: системы хранения данных, инструменты для управления вычислительными мощностями, поддержку графических процессоров и высокоскоростных сетей.

На платформе можно будет запускать Yandex AI Studio — основной продукт Яндекса для разработки ИИ-приложений. Это ускорит внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Яндекс сделал ставку на два главных тренда

Как пояснил технический директор Yandex Cloud Иван Пузыревский, продукт сочетает два тренда: интерес к гибридной инфраструктуре и растущий спрос на ИИ-решения. Stackland позволит компаниям быстрее внедрять как готовые ИИ-приложения, так и создавать собственные.

Контекст

Запуск Stackland меняет экономику внедрения ИИ в бизнесе. Если раньше компании должны были инвестировать значительные средства и время в создание инфраструктуры, теперь этот процесс становится доступным даже для среднего бизнеса. Это особенно важно в условиях, когда скорость вывода продуктов на рынок становится критическим конкурентным преимуществом.

Продукт также решает проблему нехватки квалифицированных ИИ-инженеров — большую часть рутинной работы по настройке инфраструктуры теперь берет на себя платформа.