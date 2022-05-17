Экс-глава VK Борис Добродеев запустит инвесткомпанию для проектов в СНГ

Бывший директор VK Борис Добродеев покинул должность главы USM Telecom. Этот пост он занял в начале февраля после ухода из VK . Теперь предприниматель планирует развивать собственную инвестиционную компанию для финтеха и e-commerce в СНГ.

Сейчас Добродеева интересуют проекты в Казахстане и Узбекистане. Пока он выбирает наиболее подходящую юрисдикцию и рассчитывает, что компания будет зарегистрирована в ближайшие полтора-два месяца, сообщил Forbes.

Борис Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах, чтобы «в будущем было удобнее строить синергию между ними».

В новую компанию он планирует вложить несколько десятков миллионов долларов собственных средств, примерно через год начать привлекать допинвестиции, например, из Индии или Китая. Такое решение позволит запускать проекты в Египте, Иордании, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии.

Предприниматель уже ведет переговоры по поводу четырех-пяти сделок в Казахстане и Узбекистане на сумму около $10 млн. Один из этих проектов — запуск маркетплейса с товарами, который впоследствии может развиваться и в других странах. Запуск проекта планируется уже осенью 2022 года.

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