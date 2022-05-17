Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Экс-глава VK Борис Добродеев запустит инвесткомпанию для проектов в СНГ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший директор VK Борис Добродеев покинул должность главы USM Telecom. Этот пост он занял в начале февраля после ухода из VK. Теперь предприниматель планирует развивать собственную инвестиционную компанию для финтеха и e-commerce в СНГ.

Экс-глава VK Борис Добродеев запустит инвесткомпанию для проектов в СНГ

Сейчас Добродеева интересуют проекты в Казахстане и Узбекистане. Пока он выбирает наиболее подходящую юрисдикцию и рассчитывает, что компания будет зарегистрирована в ближайшие полтора-два месяца, сообщил Forbes.

Борис Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах, чтобы «в будущем было удобнее строить синергию между ними».

В новую компанию он планирует вложить несколько десятков миллионов долларов собственных средств, примерно через год начать привлекать допинвестиции, например, из Индии или Китая. Такое решение позволит запускать проекты в Египте, Иордании, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии.

Предприниматель уже ведет переговоры по поводу четырех-пяти сделок в Казахстане и Узбекистане на сумму около $10 млн. Один из этих проектов — запуск маркетплейса с товарами, который впоследствии может развиваться и в других странах. Запуск проекта планируется уже осенью 2022 года.

Фото на обложке: Iryna Rahalskaya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 FinTech, Food и Games: кто привлек инвестиции в феврале
  4. 4 Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость
  5. 5 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

AgTechInventum

20 мая 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ