Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил USM Telecom Усманова

Бывший гендиректор VK (ранее Mail.ru Group) Борис Добродеев стал генеральным директором USM Telecom — эта компания входит в холдинг USM миллиардера Алишера Усманова, следует из данных системы «Контур.Фокус».
Смена главы USM Telecom состоялась 8 февраля. Ранее компанию возглавлял Владимир Стрешинский. RB.RU направил запрос в USM.
Борис Добродеев возглавлял VK с 2016 года. После смены собственников компании, которая произошла в конце 2021 года, он принял решение оставить свой пост. Добродеев уточнял, что «у него много планов»: он рассчитывал вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая «AliExpress Россия», и запустить глобальный венчурный фонд.
В ноябре сообщалось о смене акционера «МФ Технологии», контролирующего VK. 36% в компании были проданы Сбербанком «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. 2 декабря 2021 года стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова выйдет из капитала VK, продав долю 45% в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK, группе СОГАЗ.
Новым главой VK 13 декабря стал Владимир Кириенко — сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. До назначения в VK Владимир Кириенко с 2017 года занимал должность первого вице-президента «Ростелекома».
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Фото: VK
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