Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко официально назначен гендиректором VK, сообщила компания.
Совет директоров единогласно проголосовал за назначение. Решение вступает в силу с 13 декабря.
Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале декабря после изменения акционерной структуры компании «МФ Технологии» заявил о том, что покинет позицию генерального директора VK.
«Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде. Мы уверены, что его опыт, увлеченность и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем. Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — прокомментировал назначение сооснователь и председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин.
По словам Владимира Кириенко, у компании «мощная платформа для дальнейшего роста».
«Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить, — заявил он. — Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании».
Кириенко с 2017 года он занимал должность первого вице-президента «Ростелекома», с 2016 по 2017 год — был старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в «Ростелеком» был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров «Нижегородпромстройбанка». Ранее о его назначении в VK сообщалось со ссылкой на источники.
Борис Добродеев возглавлял холдинг с 2016 года.
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