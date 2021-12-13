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Владимир Кириенко официально назначен гендиректором VK

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко официально назначен гендиректором VK, сообщила компания.

Владимир Кириенко официально назначен гендиректором VK

Совет директоров единогласно проголосовал за назначение. Решение вступает в силу с 13 декабря.

Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале декабря после изменения акционерной структуры компании «МФ Технологии» заявил о том, что покинет позицию генерального директора VK.

«Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде. Мы уверены, что его опыт, увлеченность и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем. Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — прокомментировал назначение сооснователь и председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин. 

По словам Владимира Кириенко, у компании «мощная платформа для дальнейшего роста».  

«Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить, — заявил он. — Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании».

Кириенко с 2017 года он занимал должность первого вице-президента «Ростелекома», с 2016 по 2017 год — был старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в «Ростелеком» был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров «Нижегородпромстройбанка». Ранее о его назначении в VK сообщалось со ссылкой на источники.

Борис Добродеев возглавлял холдинг с 2016 года. 

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