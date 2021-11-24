«Сбер» закрыл сделку по продаже доли в компании, контролирующей VK

О сделке сообщили в пресс-службе «Сбера». Сумма сделки составила 12,8 млрд рублей.

«Сбер объявил о завершении сделки по продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK)», – говорится в сообщении.

RB.ru рассказывали, что по мнению управляющего партнера Impulse VC Кирилла Белова, сделку можно расценивать как «попытку создать третьего игрока на рынке помимо "Яндекса" и "Сбера", и как сигнал о национализации интернета».

«Сбер» купил 36% «МФ Технологии» в ноябре 2019 года. Сумма сделки составила 11,3 млрд рублей. 35% были выкуплены у «Газпромбанка» и 1% — у госкорпорации «Ростех». 45% компании числятся за «Мегафоном», 9% — за холдингом USM Алишера Усманова, 10% — за «Ростехом».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!