«Сбер» продаст свою долю в VK за 12,8 млрд рублей

«Сбер» объявил о подписании обязывающей документации о продаже «Газпромбанку» 36% акций в компании АО «МФ Технологии» — она контролирует 57,3% голосующих акций VK (ранее Mail.Ru Group).

Стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.

«МФ Технологии» — совместное предприятие, основная задача которого состоит в реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Закрыть сделку стороны рассчитывают в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.

«Сбер» купил 36% «МФ Технологии» в ноябре 2019 года. Сумма сделки составила 11,3 млрд рублей. 35% были выкуплены у «Газпромбанка» и 1% — у госкорпорации «Ростех». 45% компании числятся за «Мегафоном», 9% — за холдингом USM Алишера Усманова, 10% — за «Ростехом».

«МФ Технологии» напрямую не связано с совместным предприятием «Сбера» и VK, которое работает в сфере транспорта и еды. Оно подконтрольно юрлицу «О2О Холдинг».

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Фото на обложке: «ВКонтакте»