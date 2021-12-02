VK сменит крупнейшего голосующего акционера

VK сменит совладельцев, в этот раз поменяется крупнейший голосующий акционер. USM Алишера Усманова выйдет из капитала холдинга, продав долю, которой владел через «Мегафон», группе СОГАЗ.

Страховщик опубликовал на своем сайте сообщение, что совет директоров компании принял решение одобрить «45%-ное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK».

Эта доля принадлежала холдингу USM через «Мегафон». Стоимость сделки не раскрывается.

«Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам», — сообщил основатель USM Алишер Усманова, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам председателя совета директоров СОГАЗа, главы «Газпрома» Алексея Миллера, страховая группа рассматривает участие в АО «МФ Технологии» «как перспективную стратегическую инвестицию». Миллер видит большой потенциал развития VK.

В конце ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии». 36% в компании были проданы Сбербанком «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. Еще 10% «МФ Технологии» владеет «Ростех». Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. По данным «Коммерсанта», этот пакет «находится в сделке с "Газпромбанком"».

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