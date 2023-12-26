Сервис автоматизации документооборота DocsInBox привлек 30 млн рублей на развитие ИИ

Сервис автоматизации документооборота DocsInBox привлек 30 млн рублей. Компания выиграла грант от Фонда содействия инновациям. Средства потратят на развитие искусственного интеллекта внутри сервиса.
Компания DocsInBox выиграла грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Об этом RB.RU сообщил представитель DocsInBox.
Компания потратит средства на развитие ИИ внутри сервиса и более точное ведение бухгалтерского учета между ресторанами и поставщиками.
«Сейчас обученная NLP-модель позволяет автоматически сопоставлять номенклатуры контрагентов с номенклатурами ресторана с вероятностью 70%, либо упрощать ручной процесс, предлагая семантически верные подсказки. С этой функциональностью сейчас работает ограниченный список клиентов системы для бета-тестирования модели», – отметили в пресс-службе DocsInBox.
Средства гранта позволят компании предложить указанный функционал всем клиентам.
В апреле 2023 года DocsInBox запустил одноименный бухгалтерский сервис в ОАЭ.
DocsInBox является сервисом автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками. По данным компании, к сервису подключено более 3 тыс. поставщиков, с ней сотрудничают 7,5 тыс. ресторанов, выручка превышает 10 млн в месяц.
По данным ЕГРЮЛ, в капитале управляющего DocsInBox ООО «Доксинбокс» 27% принадлежат ООО «ФРИИ Инвест», 26% – Леониду Довбенко, 21% – Станиславу Селезневу, 18% – ООО «Инвестплюс», 9% – Евгению Лебедеву. Состав учредителей и их доли в компании официально не менялись как минимум с августа 2022 года.
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