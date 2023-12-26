Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис автоматизации документооборота DocsInBox привлек 30 млн рублей на развитие ИИ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис автоматизации документооборота DocsInBox привлек 30 млн рублей. Компания выиграла грант от Фонда содействия инновациям. Средства потратят на развитие искусственного интеллекта внутри сервиса.

Сервис автоматизации документооборота DocsInBox привлек 30 млн рублей на развитие ИИ

Компания DocsInBox выиграла грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Об этом RB.RU сообщил представитель DocsInBox.

Компания потратит средства на развитие ИИ внутри сервиса и более точное ведение бухгалтерского учета между ресторанами и поставщиками. 

«Сейчас обученная NLP-модель позволяет автоматически сопоставлять номенклатуры контрагентов с номенклатурами ресторана с вероятностью 70%, либо упрощать ручной процесс, предлагая семантически верные подсказки. С этой функциональностью сейчас работает ограниченный список клиентов системы для бета-тестирования модели», – отметили в пресс-службе DocsInBox. 

Средства гранта позволят компании предложить указанный функционал всем клиентам.

В апреле 2023 года DocsInBox запустил одноименный бухгалтерский сервис в ОАЭ.

DocsInBox является сервисом автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками. По данным компании, к сервису подключено более 3 тыс. поставщиков, с ней сотрудничают 7,5 тыс. ресторанов, выручка превышает 10 млн в месяц.

По данным ЕГРЮЛ, в капитале управляющего DocsInBox ООО «Доксинбокс» 27% принадлежат ООО «ФРИИ Инвест», 26% – Леониду Довбенко, 21% – Станиславу Селезневу, 18% – ООО «Инвестплюс», 9% – Евгению Лебедеву. Состав учредителей и их доли в компании официально не менялись как минимум с августа 2022 года.  

Фото на обложке: ALL TEXTURES / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан профинансирует молодежные проекты
  2. 2 «Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений для благотворительных организаций
  3. 3 Материнский капитал как инвестиция. Как заставить деньги работать на вас?
  4. 4 Россельхозбанк и «Сколково» запускают студенческий агротех-акселератор
  5. 5 Иммиграционная виза EB-5: как переехать в Штаты с помощью инвестиций
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2023

Платформа создателей новых продуктов ВкусВилл

27 декабря 2023

RS-Innovation Lab

28 декабря 2023

INGRIA.Drone

Все ВОЗМОЖНОСТИ