Сервис электронного документооборота DocsInBox запустили для русскоязычных предпринимателей в ОАЭ

Основатели российского сервиса электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox запустили одноименный бухгалтерский сервис в ОАЭ. Об этом RB.RU рассказал представитель DocsInBox.
Эти же предприниматели развивают в Дубае сервис доставки YallaMarket и агрегатор маркетплейсов YallaHub.
Инвестиции для выхода на рынок ОАЭ составили $100 тыс. В Дубае платформа сделала фокус на «бухгалтерии простым языком» и ориентируется на русскоязычных предпринимателей из России и стран СНГ, которые ведут бизнес в Эмиратах. Сайт и поддержка доступны на русском и английском языках.
DocsInBox позволяет вести налоговую отчетность согласно местному законодательству, контролирует транзакции, бухгалтерский баланс, начисление заработной платы и другие опции.
Сейчас DocsInBox предлагает четыре тарифных плана: начальный, стандартный, продвинутый и индивидуальный. Цена за обслуживание зависит от количества транзакций в месяц и начинается от 499 AED (около 11 тыс. рублей).
Сервис электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox появился в России в 2015 году. С его помощью предприниматели могут обмениваться накладными с поставщиками и следить за закупочными ценами. В числе основателей — сооснователи дубайского сервиса доставки YallaMarket и агрегатора маркетплейсов YallaHub Леонид Довбенко и Станислав Селезнев.
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В 2019 году DocsInBox уже выходил на рынок ОАЭ как сервис Tawreed — маркетплейс для HoReCa. За пандемийный 2020 год выручка DocsInBox в России составила 141,8 млн рублей, прибыль — 9,3 млн рублей, однако повторить результаты российского бизнеса в Дубае в тот период не удалось.
Фото на обложке: DocsInBox
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