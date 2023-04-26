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Сервис электронного документооборота DocsInBox запустили для русскоязычных предпринимателей в ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатели российского сервиса электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox запустили одноименный бухгалтерский сервис в ОАЭ. Об этом RB.RU рассказал представитель DocsInBox.

Эти же предприниматели развивают в Дубае сервис доставки YallaMarket и агрегатор маркетплейсов YallaHub.

Сервис электронного документооборота DocsInBox запустили для русскоязычных предпринимателей в ОАЭ

Инвестиции для выхода на рынок ОАЭ составили $100 тыс. В Дубае платформа сделала фокус на «бухгалтерии простым языком» и ориентируется на русскоязычных предпринимателей из России и стран СНГ, которые ведут бизнес в Эмиратах. Сайт и поддержка доступны на русском и английском языках. 

DocsInBox позволяет вести налоговую отчетность согласно местному законодательству, контролирует транзакции, бухгалтерский баланс, начисление заработной платы и другие опции.

Сейчас DocsInBox предлагает четыре тарифных плана: начальный, стандартный, продвинутый и индивидуальный. Цена за обслуживание зависит от количества транзакций в месяц и начинается от 499 AED (около 11 тыс. рублей). 

Сервис электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox появился в России в 2015 году. С его помощью предприниматели могут обмениваться накладными с поставщиками и следить за закупочными ценами. В числе основателей — сооснователи дубайского сервиса доставки YallaMarket и агрегатора маркетплейсов YallaHub Леонид Довбенко и Станислав Селезнев.

По теме: Сооснователь дубайского сервиса доставки YallaMarket учредил новую компанию с IT-сервисами для ресторанов

В 2019 году DocsInBox уже выходил на рынок ОАЭ как сервис Tawreed — маркетплейс для HoReCa. За пандемийный 2020 год выручка DocsInBox в России составила 141,8 млн рублей, прибыль — 9,3 млн рублей, однако повторить результаты российского бизнеса в Дубае в тот период не удалось. 

Фото на обложке: DocsInBox

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