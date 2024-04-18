Российский сервис для автоматизации документооборота DocsInBox потратил $500 тысяч на запуск в ОАЭ

Сервис электронного документооборота DocsInBox раскрыл сумму инвестиций в выход на рынок ОАЭ, а также сообщил о первых клиентах среди местных предпринимателей. Ранее компания уже пыталась запуститься в Дубае, однако продукт не был актуален для рынка.

Инвестиции компании в выход на рынок ОАЭ составили $500 тыс., первыми клиентами в Дубае стали рестораны Cafe de Palma, Angel Cakes, Frank by Basta и Papa Dubai. Об этом RB.RU сообщил представитель DocsInBox.

В 2019 году сервис уже открывал представительство в Дубае, однако тогда местные рестораны и поставщики не нуждались в комплексном подходе к автоматизации процессов, пояснили в компании. Позднее, в апреле 2023 года, DocsInBox вновь сообщил о запуске в ОАЭ. Тогда компания представила этот старт как «запуск для русскоязычных предпринимателей». Сумма инвестиций оценивалась в $100 тыс.

По данным DocsInBox, с 2017 по 2023 год темпы роста ресторанного рынка в ОАЭ составляли в среднем 5,09% ежегодно. C 2024 года ожидается значительное ускорение роста со среднегодовым темпом в 18,56%.

DocsInBox позволяет ресторанам оптимизировать время и затраты на взаимодействие с поставщиками, а также процесс закупок и бухгалтерской отчетности. Отмечается, что заведения могут в результате снизить операционные расходы на 5% и более.

Сервис был основан в России в 2015 году Леонидом Довбенко, который также развивает в Дубае сервис доставки YallaMarket и агрегатор маркетплейсов YallaHub. Сейчас DocsInBox используют более 12 тыс. крупнейших ресторанов в России.

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