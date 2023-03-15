Сооснователь дубайского сервиса доставки YallaMarket учредил новую компанию с IT-сервисами для ресторанов

Суммарно в проект было вложено 50 млн рублей, он станет «фабрикой по производству новых продуктов для автоматизации бизнеса».

Сооснователь дубайского сервиса доставки YallaMarket Леонид Довбенко учредил новую компанию с IT-сервисами для ресторанной отрасли. RB.RU выяснил, что бенефициаров у этого проекта несколько — сооснователи Open Service (проект по автоматизации ресторанов) Александр и Анастасия Буравцовы, сам Довбенко и Игорь Лазуткин.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 2 марта в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «Гет ИТ», 100% долей в этой компании принадлежат Леониду Довбенко. Сам предприниматель в разговоре с RB.RU подтвердил запуск нового проекта и сообщил, что он будет предоставлять IT-решения для ресторанной отрасли.

У Довбенко уже есть опыт ведения бизнеса в этой области. Помимо работы над Open Service, он в 2015 году совместно с партнерами основал сервис для автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox. Также он является сооснователем дубайского фудтех-стартапа YallaMarket, сборка заказов в котором занимает до 2,5 минут, а сама доставка — в среднем 15 минут.

Управляющий партнер ГК Open Service Анастасия Буравцова сообщила RB.RU, что Open Service (российское юрлицо этой компании также на 100% принадлежит Довбенко) решила выделить отдельное направление бизнеса по разработке продуктов и интеграции в сфере HoReCa — так появился проект Get IT.

«Гет ИТ», по ее словам, новый бизнес, задачей которого является разработка линейки собственных продуктов для общепита: «Если говорить метафорично, "Гет ИТ" — это фабрика, конвейер по производству новых продуктов для автоматизации и оптимизации бизнеса».

Сейчас в рамках «Гет ИТ» представлено пять основных продуктов:

Get ID — сервис безопасности с биометрическим входом,

Get Kiosk — сервис киосков самообслуживания,

Get Wall et — сервис виртуальных карт лояльности,

Get Mind — сервис контроля ключевых показателей для рестораторов,

Get Hub — сервис управления службой доставки.

Буравцова также уточнила, что совокупно за последние три года в проект было инвестировано более 50 млн рублей от Open Service. Юридически Get IT решили оформить сейчас.

«На данный момент у "Гет ИТ" как компании, объединяющей под своим началом большое количество продуктов, нет аналогов или конкурентов на рынке», — добавила Буравцова. При этом если рассматривать каждый продукт компании самостоятельно, то «здоровая конкуренция присутствует».

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге — там сосредоточена большая часть сотрудников и располагается головной офис. Решения Get IT, по словам Буравцовой, уже работают в СНГ, Дубае, Литве, Польше. В планах — освоить всю территорию стран Азии.

По мнению сооснователя United Investors Александра Горного, каждый ресторан в настоящее время так или иначе использует IT. Горный напомнил, что сейчас даже государство РФ обязывает предпринимателей подключаться к системам типа «Меркурий» (предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов — прим. ред.).

«Очевидно, это не новый рынок, в большинстве стран конкуренция высокая, в России тут работают десятки игроков — посмотрите хотя бы выдачу "Яндекса" по запросу "автоматизация ресторанов": рекламы там много, и она релевантна. Но у Леонида огромный опыт на этом рынке, в YallaMarket он пришел после автоматизации. Будем надеяться, у него получится найти свою нишу», — добавил Горный.

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