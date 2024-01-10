Dodo Brands объявила о редомициляции с Британских Виргинских Островов в Казахстан

Dodo Brands объявила о редомициляции холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан. Акционеры должны утвердить решение голосованием до 26 января.
Холдинговая компания Dodo Brands сменит прописку с Британских Виргинских Островов на Казахстан. Об этом сообщила компания.
В декабре совет директоров Dodo Brands одобрил редомициляцию компании в Международный финансовый центр Астана в Казахстане.
«Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров», – говорится в сообщении Dodo Brands.
Каждому голосующему участнику будет направлена форма для сбора голосов, уточнили в Dodo Brands.
В июле 2023 года основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Официально он покинул эту должность 1 января 2024 года.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Федор Овчинников отвечает на вопросы детей о своем бизнесе
- 2 Как в 9 раз увеличить число заказов с помощью креативов в TikTok
- 3 «Китаец услышал наш разговор и крикнул: 'Я тоже хочу франшизу!'»
- 4 Инвестиции в фонды денежного рынка превысили 200 млрд рублей за год — Мосбиржа
- 5 Паспорт РФ опустился на две строчки в международном рейтинге самых «сильных» паспортов
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024
15 января 2024
17 января 2024