Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Dodo Brands объявила о редомициляции с Британских Виргинских Островов в Казахстан

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Dodo Brands объявила о редомициляции холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан. Акционеры должны утвердить решение голосованием до 26 января.

Dodo Brands объявила о редомициляции с Британских Виргинских Островов в Казахстан

Холдинговая компания Dodo Brands сменит прописку с Британских Виргинских Островов на Казахстан. Об этом сообщила компания.

В декабре совет директоров Dodo Brands одобрил редомициляцию компании в Международный финансовый центр Астана в Казахстане.

«Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров», – говорится в сообщении Dodo Brands. 

Каждому голосующему участнику будет направлена форма для сбора голосов, уточнили в Dodo Brands.

В июле 2023 года основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Официально он покинул эту должность 1 января 2024 года.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Федор Овчинников отвечает на вопросы детей о своем бизнесе
  2. 2 Как в 9 раз увеличить число заказов с помощью креативов в TikTok
  3. 3 «Китаец услышал наш разговор и крикнул: 'Я тоже хочу франшизу!'»
  4. 4 Инвестиции в фонды денежного рынка превысили 200 млрд рублей за год — Мосбиржа
  5. 5 Паспорт РФ опустился на две строчки в международном рейтинге самых «сильных» паспортов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

15 января 2024

FiiRE

17 января 2024

Industry 4.0 Startup Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ