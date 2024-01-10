Dodo Brands объявила о редомициляции с Британских Виргинских Островов в Казахстан

Dodo Brands объявила о редомициляции холдинговой компании. Совет директоров одобрил переезд организации с Британских Виргинских Островов в Казахстан. Акционеры должны утвердить решение голосованием до 26 января.

Холдинговая компания Dodo Brands сменит прописку с Британских Виргинских Островов на Казахстан. Об этом сообщила компания.

В декабре совет директоров Dodo Brands одобрил редомициляцию компании в Международный финансовый центр Астана в Казахстане.

«Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров», – говорится в сообщении Dodo Brands.

Каждому голосующему участнику будет направлена форма для сбора голосов, уточнили в Dodo Brands.

В июле 2023 года основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил об уходе с поста генерального директора компании. Официально он покинул эту должность 1 января 2024 года.

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