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«Додо» начала доставлять пиццу в многоразовых коробках

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Додо» запустила в Дубае доставку пиццы в многоразовой коробке. В компании уверены, что спустя время это существенно сократит количество отходов.

«Додо» начала доставлять пиццу в многоразовых коробках

«Использование многоразовой коробки произведет революцию в доставке пиццы и позволит драматически сократить количество отходов, но внедрение подобной технологии потребует серьезной работы и времени», — написал основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников в своем Instagram (соцсеть, признанная экстремистской в РФ).

Многоразовая коробка для пиццы

Фото: Instagram (соцсеть, признанная экстремистской в РФ)

Круглая упаковка для пиццы создана из плотного пищевого пластика с отверстиями для вентиляции. На сайте компании выбор материала объясняется тем, что он «идеально подходит для длительного использования и с меньшей вероятностью будет поврежден», а также впитывает запахи ингредиентов.

Компания подчеркивает, что одна многоразовая коробка способна заменить 500 стандартных. В подобной упаковке можно заказать доставку до пяти маленьких и средних пицц в ресторане в Дубае.

Овчинников объясняет, что Дубай «стал экспериментальной площадкой», поскольку для массовой доставки в многоразовых коробках необходимо учесть «огромное количество сложностей и деталей».

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В феврале в заведении «Додо Пицца» в Дубае начали готовить пиццу, приготовленную по рецепту ChatGPT. Искусственный интеллект разработал рецепт блюда с фрикадельками из баранины и соусом из сумаха и тахини.

Фото на обложке: Unsplash

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