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Доля россиян с доходом более 45 тыс. рублей превысила треть

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году доля россиян с ежемесячным доходом свыше 45 тыс. рублей увеличилась до 36,2%. Треть граждан с таким уровнем дохода сконцентрирована в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Доля россиян с доходом более 45 тыс. рублей превысила треть

В прошлом году благодаря повышенной индексации соцвыплат и МРОТ доходы менее обеспеченных россиян росли быстрее, чем у более состоятельных. В связи с этим уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось, объясняют аналитики результаты исследования. 

В 2023 году 53% работодателей намерены повысить зарплаты своих сотрудников. Каждая вторая компания планирует увеличить фонд оплаты труда на 5-15%. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются руководители из сфер IТ, строительства и недвижимости.

Фото на обложке: Unsplash

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