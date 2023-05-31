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53% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году 53% работодателей намерены повысить зарплаты своих сотрудников. Каждая вторая компания планирует увеличить фонд оплаты труда на 5-15%. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются руководители из сфер IТ, строительства и недвижимости.

53% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году

Сократить расходы на зарплаты намерены только 3% работодателей, из них почти две трети – на 5–15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. О снижении оплаты труда больше остальных заявляют компании из области розничной торговли и финансовых технологий.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы HeadHunter. Аналитики провели опрос в апреле – мае 2023 года, в нем участвовали 440 компаний из разных отраслей.

60% руководителей планируют до конца года увеличить штат, а 11% — уменьшить. Нанимать планируют в основном производственный линейный персонал, а также тех, чья деятельность связана с IT, продажами и аккаунтингом.

При этом от услуг последних чаще всего отказываются организации, где уже начались или намечаются увольнения. Договоры разрывают также с бэк-офисными администраторами и специалистами HR.

По результатам совместного исследования Русской школы управления и сервиса учета финансов «ПлатФакт», в этом году 74% российских компаний малого бизнеса повысили расходы на зарплаты своим сотрудникам. Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением числа сотрудников.

Фото на обложке: Unsplash

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