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Три четверти компаний малого бизнеса увеличили расходы на зарплаты в 2023 году — опрос

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В 2023 году 74% российских компаний малого бизнеса повысили расходы на зарплаты своим сотрудникам, показало совместное исследование Русской школы управления и сервиса учета финансов «ПлатФакт».

Три четверти компаний малого бизнеса увеличили расходы на зарплаты в 2023 году — опрос

Согласно опросу, 74,1% увеличили расходы на зарплаты и премии, 16% сохранили расходы на прежнем уровне и 9,9% понизили затраты на оплату труда.

Причины динамики

Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением числа сотрудников.

О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%.

Как изменились расходы на нематериальную мотивацию

Большинство компаний сохранили или увеличили расходы на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, проведение корпоративных мероприятий, обучение сотрудников и др. Однако более четверти компаний малого бизнеса решили отказаться от некоторых бонусов:

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  • 55,6% — расходы остались на прежнем уровне
  • 14,8% — расходы увеличились
  • 29,6% — расходы сократились

По словам директора Русской школы управления Анастасии Боровской, предприниматели в период кризиса в первую очередь жертвуют мероприятиями нематериальной мотивации сотрудников. Однако большинство опрошенных не сокращали эти расходы, что свидетельствует о высокой ответственности компаний малого бизнеса как работодателя.

В опросе участвовали свыше 700 представителей компаний малого бизнеса.

Фото на обложке: Denis Dryashkin / Shutterstock

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