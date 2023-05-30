Три четверти компаний малого бизнеса увеличили расходы на зарплаты в 2023 году — опрос

В 2023 году 74% российских компаний малого бизнеса повысили расходы на зарплаты своим сотрудникам, показало совместное исследование Русской школы управления и сервиса учета финансов «ПлатФакт».
Согласно опросу, 74,1% увеличили расходы на зарплаты и премии, 16% сохранили расходы на прежнем уровне и 9,9% понизили затраты на оплату труда.
Причины динамики
Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением числа сотрудников.
О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%.
Как изменились расходы на нематериальную мотивацию
Большинство компаний сохранили или увеличили расходы на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, проведение корпоративных мероприятий, обучение сотрудников и др. Однако более четверти компаний малого бизнеса решили отказаться от некоторых бонусов:
- 55,6% — расходы остались на прежнем уровне
- 14,8% — расходы увеличились
- 29,6% — расходы сократились
По словам директора Русской школы управления Анастасии Боровской, предприниматели в период кризиса в первую очередь жертвуют мероприятиями нематериальной мотивации сотрудников. Однако большинство опрошенных не сокращали эти расходы, что свидетельствует о высокой ответственности компаний малого бизнеса как работодателя.
В опросе участвовали свыше 700 представителей компаний малого бизнеса.
Фото на обложке: Denis Dryashkin /
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