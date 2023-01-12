Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65 рублей к концу января

Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65 рублей уже к концу января. На укрепление рубля повлияет возобновление бюджетного правила – Банк России снова начал проводить операции с валютой на внутреннем рынке.
Краткосрочный прогноз по курсу рубля представили аналитики SberCIB Investment Research.
Специалисты предполагают, что уже к концу января курс доллара США опуститься до 65 рублей. По актуальным на момент публикации данным он составляет 67,7 рублей. Китайский юань в свою очередь подешевеет до 9,5 рублей.
Основным доводом аналитиков в прогнозе по курсу рубля является возобновление бюджетного правила. Банк России снова начал проводить операции с валютой на внутреннем рынке, что стало для него неожиданностью – в среду рубль укрепился на 2%.
Ранее Банк России не продавал китайские юани на локальном рынке, поскольку данная валюта считалась неликвидной, отметили эксперты. Сейчас же юань является полноценной заменой доллару и евро, добавили в SberCIB Investment Research.
Минфин собирается с 13 января по 6 февраля выставить на продажу валюту на 54,5 млрд руб. Такое решение принято для поддержания стабильности в условиях «изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей».
Фото на обложке: Andrey Mihaylov /
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