Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65 рублей к концу января

Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65 рублей уже к концу января. На укрепление рубля повлияет возобновление бюджетного правила – Банк России снова начал проводить операции с валютой на внутреннем рынке.

Краткосрочный прогноз по курсу рубля представили аналитики SberCIB Investment Research.

Специалисты предполагают, что уже к концу января курс доллара США опуститься до 65 рублей. По актуальным на момент публикации данным он составляет 67,7 рублей. Китайский юань в свою очередь подешевеет до 9,5 рублей.

Основным доводом аналитиков в прогнозе по курсу рубля является возобновление бюджетного правила. Банк России снова начал проводить операции с валютой на внутреннем рынке, что стало для него неожиданностью – в среду рубль укрепился на 2%.

Ранее Банк России не продавал китайские юани на локальном рынке, поскольку данная валюта считалась неликвидной, отметили эксперты. Сейчас же юань является полноценной заменой доллару и евро, добавили в SberCIB Investment Research.

Минфин собирается с 13 января по 6 февраля выставить на продажу валюту на 54,5 млрд руб. Такое решение принято для поддержания стабильности в условиях «изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей».

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