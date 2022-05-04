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Банк России опустил официальный курс доллара ниже 70 рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России опустил официальный курс доллара США ниже 70 рублей. Таким образом курс вернулся к допандемийному уровню марта 2020 года. Евро также подешевел.

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 70 рублей

Центральный банк России объявил официальные курсы валют на 5 мая 2022 года. Данные отражены на сайте регулятора.

Доллар США с курсом «на завтра» стоит 69,41 рублей, евро – 72,78 рублей. К 30 апреля валюты подешевели на 1,60 рублей и 1,77 рублей соответственно.

Курс доллара США опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2020 года. Тогда ВОЗ сделал заявление о начале пандемии коронавируса, после чего курсы мировых валют охватила волатильность, и они потеряла стабильность.

На Московской бирже по данным на 17:50 доллар США стоил 67,95 рублей, евро – 71,44 рублей.

На курс российского рубля по-прежнему влияют ограничения на операции с валютой, введенные Центральным банком России, в частности обязательство для экспортеров продавать большую часть своей валютной выручки.

Валютный аналитик Wells Fargo Securities Брендан МакКена считает, что «реальный» курс доллара США составляет 180 рублей – столько бы стоил доллар, если бы не валютный ограничения Банка России.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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