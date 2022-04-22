Валютный стратег оценил реальный курс доллара в 180 рублей

Валютный аналитик Wells Fargo назвал реальный курс доллара – сколько бы он стоил в рублях, если бы не валютные ограничения Центрального банка России. Ответ: как минимум в два раза дороже, чем сейчас.

Валютный стратег Wells Fargo Securities – международной банковской холдинговой компании – Брендан МакКена оценил реальный курс доллара США в 180 рублей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эксперта.

По словам МакКены, рубль поддерживается искусственно, в том числе ограничениями на операции с валютой со стороны Банка России. Регулятор постепенно начал ослаблять их, но главное – обязательство продавать 80% выручки в валюте для экспортеров – сохранил.

Временное укрепление рубля также связано с высокими ценами на энергоносители – один из главных экспортных продуктов России. Летом, когда потребность в них упадет из-за окончания отопительного сезона в странах-импортерах, цена ны нефть и газ снизятся, полагают эксперты.

По актуальным на момент публикации данным один доллар США на бирже стоит 76,82 рубля. С рекордно пиковых значений в 121 рубль за доллар, российская валюта за последний укрепилась на 71%.

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