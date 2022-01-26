Курсы доллара и евро преодолели психологические отметки в 80 и 90 рублей

Курсы самым популярных мировых валют – доллара и евро – превысили психологические отметки в 80 и 90 рублей соответственно. Российский рубль слабеет на фоне геополитических новостей, его стабильности не помогает даже дорожающая нефть.
Курс доллара США превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. За один день рубль потерял 1,9% по отношению к доллару.
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года. За сутки европейская валюта подорожала к рублю на 1,2%.
Российский рубль теряет позиции на фоне новостей геополитики. Глава МИД Сергей Лавров 26 января высказался, что ответ США по гарантиям государственной безопасности вероятно будет разочаровывающим. Кроме того, посольство Штатов в Киеве призвало своих граждан задуматься над тем, чтобы покинуть Украину из-за обострившейся «угрозы военных действий».
Нефть Brent, стоимость фьючерсов на которую 26 января поднялась до рекордных с 2014 года $90 за баррель, не сказалась на стабильности российской валюты.
24 января Банк России приостановил на неопределенный срок покупку валюты на внутреннем рынке из-за высокой волатильности рубля.
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Фото на обложке: Deacons docs /
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