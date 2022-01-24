Банк России остановил покупку валюты на внутреннем рынке после обвала рубля

Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке. Решение принято для снижения волатильности рынков – курс рубля 24 января по отношению к доллару США обвалился до уровня ноября 2020 года.

Об остановке в закупке валюты на внутреннем рынке говорится в сообщении Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

Решение ЦБ РФ вступило в силу в 15:00 мск 24 января. Банк не будет покупать валюту, чтобы снизить волатильность рынков.

Курс рубля на фоне геополитической ситуации обвалился по отношению к популярным мировым валютам – до 79,3 рублей к доллару США, до 89,5 рублей к евро.

Решение о возобновлении покупок валюты Банк России будет принимать исходя из фактической обстановки на финансовых рынках.

В ЦБ РФ подчеркнули, что имеют «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности» .

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