Доллар к концу года вырастет до 75 рублей — ИК «Универ Капитал»

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года. Он рекомендовал россиянам не торопиться с продажей валюты некоторое время.

В ближайшее время доллар будет находиться в пределах 55-68 рублей. К концу года вырастет до 75 рублей, сообщили «Известия».

По словам экономиста, государству невыгодно иметь более крепкий рубль. Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, власти активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, «а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — заявил Верников.

На ослабление рубля повлияют постепенный рост импорта, в том числе из Турции, и потребительское кредитование населения. Поэтому заниматься продажей валюты пока рано.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!