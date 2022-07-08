Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Доллар к концу года вырастет до 75 рублей — ИК «Универ Капитал»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года. Он рекомендовал россиянам не торопиться с продажей валюты некоторое время.

Доллар к концу года вырастет до 75 рублей — ИК «Универ Капитал»

В ближайшее время доллар будет находиться в пределах 55-68 рублей. К концу года вырастет до 75 рублей, сообщили «Известия».

По словам экономиста, государству невыгодно иметь более крепкий рубль. Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, власти активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, «а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — заявил Верников.

На ослабление рубля повлияют постепенный рост импорта, в том числе из Турции, и потребительское кредитование населения. Поэтому заниматься продажей валюты пока рано.

Финансисты ранее спрогнозировали курс рубля на июль: 48 — за доллар, 53 — за евро. На курс российской национальной валюты сейчас влияют торговые операции, баланс между экспортом и импортом. На укрепление рубля влияет медленное восстановление импорта, контракты по сырью переводятся в рубли.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский разработчик ПО Astra Linux намерен провести IPO на Мосбирже
  2. 2 Поддержка IT-отрасли и снижение НДС для торговых сетей: главные события для бизнеса 7 июля
  3. 3 HSBC и «Экспобанк» «далеко продвинулись» в переговорах о продаже российского подразделения
  4. 4 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО
  5. 5 Правильный подбор статей расходов в бизнесе. Как это сделать?
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

China-Russia Innovation and Entrepreneurship Competition

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ