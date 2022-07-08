Доллар к концу года вырастет до 75 рублей — ИК «Универ Капитал»

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года. Он рекомендовал россиянам не торопиться с продажей валюты некоторое время.
В ближайшее время доллар будет находиться в пределах 55-68 рублей. К концу года вырастет до 75 рублей, сообщили «Известия».
По словам экономиста, государству невыгодно иметь более крепкий рубль. Если доллар приблизится к отметке 55 рублей, власти активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, «а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — заявил Верников.
На ослабление рубля повлияют постепенный рост импорта, в том числе из Турции, и потребительское кредитование населения. Поэтому заниматься продажей валюты пока рано.Финансисты ранее спрогнозировали курс рубля на июль: 48 — за доллар, 53 — за евро. На курс российской национальной валюты сейчас влияют торговые операции, баланс между экспортом и импортом. На укрепление рубля влияет медленное восстановление импорта, контракты по сырью переводятся в рубли.
Фото на обложке: Unsplash
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