Экономист «Альфа-банка» спрогнозировала курс доллара на сентябрь

В сентябре в России активизируется валютный рынок и курс доллара вырастет до отметки 65-70 рублей. Главным фактором роста американской валюты может стать стоимость нефти.
На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля, спрогнозировала в эфире «Радио Спутник» экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно. Рынок будет чувствовать себя спокойно, а потом резко произойдет скачок, и курс перейдет на новый уровень, пояснила специалист.
В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток искусственно вернуть курс рубля на уровни, которые существовали при старых условиях. По ее словам, так возникает риск девальвации.
Банк России также продолжит снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции, однако не пытается сделать это любыми способами, отметила Набиуллина. По ее словам, снижение ключевой ставки в России займет 2–2,5 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Есть три пути: куда инвестору вложить деньги, чтобы они не сгорели через пять лет
- 2 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
- 3 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
- 4 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
- 5 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022