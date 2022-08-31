Экономист «Альфа-банка» спрогнозировала курс доллара на сентябрь

В сентябре в России активизируется валютный рынок и курс доллара вырастет до отметки 65-70 рублей. Главным фактором роста американской валюты может стать стоимость нефти.

На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля, спрогнозировала в эфире «Радио Спутник» экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно. Рынок будет чувствовать себя спокойно, а потом резко произойдет скачок, и курс перейдет на новый уровень, пояснила специалист.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток искусственно вернуть курс рубля на уровни, которые существовали при старых условиях. По ее словам, так возникает риск девальвации.

Банк России также продолжит снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции, однако не пытается сделать это любыми способами, отметила Набиуллина. По ее словам, снижение ключевой ставки в России займет 2–2,5 года.

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