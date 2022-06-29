Глава ЦБ предупредила о риске девальвации при попытках вернуть курс рубля к прежним значениям

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток искусственно вернуть курс рубля на уровни, которые существовали при старых условиях. По ее словам, так возникает риск девальвации.

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это просто искусственный курс. Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сообщила Набиуллина, ее цитирует РБК.

По словам главы ЦБ, «многие говорят» о необходимости «управлять курсом», однако даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом при таком сценарии.

«В начале 2000-х годов реальный курс все равно рос. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс», — пояснила Набиуллина.

Банк России также продолжит снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции, однако не пытается сделать это любыми способами, отметила Набиуллина. По ее словам, снижение ключевой ставки в России займет 2–2,5 года.

29 июня доллар на Мосбирже опускался ниже 51 рубля.

Фото на обложке: Банк России