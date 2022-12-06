Долю «Мегафона» в сети «Связной» мог купить ее совладелец Олег Малис — «Ведомости»

Долю «Мегафона» в сети «Связной» могли приобрести структуры совладельца ритейлера предпринимателя Олега Малиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

О продаже доли оператора в «Связном» стало известно 5 декабря, по словам гендиректора «Мегафона» Хачатура Помбухчана, решение не связано с эффективностью сети, ритейлер не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, данное направление отвлекает компанию от основной деятельности.

Как сообщил собеседник издания, в «Связном» собираются обновить концепцию сети. Также утверждается, что «Мегафон» в течение всего года планировал выйти из капитала компании. В ФАС на запрос издания ответили, что ходатайств о приобретении долей в ООО «Сеть Связной» не поступало.

«Мегафон» был владельцем доли ритейлера через кипрское юридическое лицо DTSRetail, ее размер составлял 26,5%. При этом доля самой DTSRetail в компании составляла 69,25%, следует из СПАРК.

По мнению экспертов, новому владельцу доли придется довольно быстро оптимизировать бизнес, поскольку рынок потребительской электроники находится в стагнации. Сеть может столкнуться со снижением спроса.

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