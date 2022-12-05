«Мегафон» продал свою долю в «Связном»

Гендиректор оператора Хачатур Помбухчан «Мегафона» сообщил о продаже доли в «Связном». Детали сделки, в том числе имя владельца не раскрываются.
Решение о продаже доли не связано с работой и эффективностью «Связного», заявил глава компании РБК. По его словам, «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».
Хачатур Помбухчан также отметил, что оператор продвинулся в развитии собственной розничной сети. Компания сохранила коммерческие и партнерские контакты со «Связным».
«Мегафон» стал совладельцем «Связного» в 2018 году, получив 25% плюс одна акция в результате объединения ритейлера с «Евросетью», которой владел оператор.
К сентябрю 2022 года «Связной» получил более 80 исков на сумму более 20 млрд рублей «Связной» получил более 80 исков на сумму более 20 млрд рублей.Чтобы избежать банкротства, «Связному» нужно привлечь не менее 3 млрд рублей, что ему вряд ли получится из-за судебных разбирательств, считают эксперты.
По итогам 2021 года «Связной» получил рекордную выручку в 105 млрд рублей при чистой прибыли в 15,2 млн рублей.
Фото на обложке: Gumbariya /
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