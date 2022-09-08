Общая сумма исковых требований к «Связному» превысила 20 млрд рублей

Владелец «Связного» получил еще один иск от «Альфа-банка» из-за задолженности ритейлера. Банк требует от кипрской компании DTSRetail 5,99 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.
В общей сложности «Связной» получил более 80 исков на сумму более 20 млрд рублей.
В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».
Это не первый иск «Альфа-банка» по задолженности «Связного». В июле кредитная организация направила в суд аналогичный иск к российскому юрлицу компании ООО «Сеть Связной», разбирательство по этому делу пройдет 8 сентября. Отдельный иск к «Связному» подал и дистрибутор «Мерлион» на 5,6 млрд рублей.
Участники процесса не стали комментировать изданию детали спора.
Один из источников «Ведомостей» знает, что иск «Альфа-банка» касается факторинговой сделки по закупке «Связного»: владелец ритейлера, кипрская DTSRetail, была по ней поручителем, а дистрибутор «Мерлион» — дебитором.
По факторинговому договорому банк проводит платежи в адрес поставщика, а ритейлер расплачивается уже с банком, пояснил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Таким образом «Мерлион» поставил товар и получил от «Альфа-банка» деньги по договору, а «Связной» с банком не расплатился.
В конце июля стало известно о 79 судебных исках к «Связному» на общую сумму 14,3 млрд рублей. Все они были поданы к компании в 2022 году.
По итогам 2021 года «Связной» получил рекордную выручку в 105 млрд рублей при чистой прибыли в 15,2 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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